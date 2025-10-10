 
Новости iz.ru
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Лежа на боку: обвалится ли российский фондовый рынок

Аналитики говорят о боковом тренде и предлагают запасаться бумагами, приносящими дивиденды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Российский фондовый рынок переживает непростые времена. После зимнего оживления индексы упали, стабилизировавшись на более низком уровне. А осенью начался новый спад, который привел к снижению индекса Мосбиржи 6 октября ниже 2600 пунктов, что является худшим результатом с начала года, если же считать с поправкой на инфляцию, то и вовсе худшим с весны 2023-го. Аналитики, впрочем, считают, что «медвежьего» рынка как такового нет, а есть продолжительная стагнация. При этом инвесторы могут сейчас вкладываться в компании, которые предлагают хорошие дивиденды, и ждать, пока изменится геополитическая обстановка и снизится ключевая ставка. Подробнее о проблемах рынка акций — в материале «Известий».

Разочарование частника

Фондовый рынок в России получил в свое время мощную поддержку от частных инвесторов (их число превышает 30 млн человек, при этом как минимум несколько миллионов людей торгуют активно), что позволило смягчить трудности, связанные с массовым уходом нерезидентов после начала СВО. Долгое время эти «народные инвестиции» оправдывали себя, так как рынок рос после шока 2022 года. В текущем году, однако, разочаровавшихся всё больше. Индекс Мосбиржи с начала года упал на 150 пунктов, и какого-то «просвета» пока не видно. Напротив, динамика последнего месяца не оставляет много места для оптимизма — падение составило без малого 300 пунктов. Если сравнить эту доходность с тем, что предлагают банки, нетрудно понять, что выберет подавляющее большинство потенциальных или реальных инвесторов.

сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Во многом фундаментальные факторы сейчас на стороне «медведей». Если смотреть на прибыли российских компаний, то они устойчиво снижаются — в первом полугодии — на 7%, причем около 30% фирм имели убытки. Для публичных компаний статистика едва ли сильно лучше. Мы имеем непростую ситуацию на сырьевых рынках, начиная с нефтяного, — трудности у девелоперов и очень умеренные показатели демонстрирует ритейл. Обрабатывающие производства за вычетом оборонки тоже не блещут. По-прежнему хорошие показатели у IT, но одна отрасль рынок не вытащит.

К этому добавляется в целом снижение темпов роста экономики (инфляция для компаний менее вредна, чем стагнация), а также по-прежнему очень высокая реальная ставка — самая высокая в мире. Практически все руководители компаний высказывают по этому поводу недовольство и, конечно, негативный эффект виден по объемам производства и прибылям. Отдельной проблемой остается качество корпоративного управления и учет интересов миноритариев. Наконец, растет долговое бремя, что также неизбежно может сказаться на прибылях и, соответственно, котировках.

Ключевая ставка не оправдала ожиданий

По мнению гендиректора брокера Mind Money Юлии Хандошко, нельзя сказать, что сейчас в России наблюдается полноценный медвежий рынок.

— На самом деле рынок безыдейный и находится в широком «боковике» — резкого падения не ожидается, впрочем, как и сильного роста. Основной фактор движения сейчас не экономика, а политика: любые изменения в политических условиях сразу отражаются на котировках, — констатирует эксперт.

графика
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak

По ее словам, шансы на рост при этом есть, но они зависят от нескольких внешних факторов. Первый и главный — очередное снижение ключевой ставки ЦБ, которое сделает деньги еще дешевле и оживит активность на рынке еще больше. Второй — возвращение нерезидентов, то есть иностранных инвесторов, которые могут добавить ликвидности. Если эти два момента сработают одновременно, рынок может показать рост, хотя без стабилизации геополитической ситуации движение будет ограниченным.

О «боковике» говорит и аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

— В последние три торговые сессии мы как раз видим отскок от зоны 2600 по индексу Мосбиржи. В целом мы можем сказать, что сентябрь выдался самым негативным месяцем в году с точки зрения не оправдавшихся ожиданий участников рынка. В частности, переговорный процесс застопорился, а риторика США сменилась в более жесткую сторону. Ожидания по ключевой ставке также не оправдали ожиданий. Судя по рынку долга, инвесторы закладывали на конец года ставку 14%, но после заседания Банка России консенсус уже не ждет ее ниже 16%. Рынок пока что остается новостным и спекулятивным и в нем практически нет длинных денег, равно как и нет существенных драйверов для устойчивого роста, — отмечает эксперт.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Стагнацию на рынке ожидает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

— «Боковик» 2600–3000 по индексу Мосбиржи, который мы наблюдаем с апреля, скорее всего, продолжится. Если не будет значимого ухудшения в геополитике и экономике, то сможем приподняться до 2900–3000 в октябре-ноябре за счет ожиданий улучшения денежно-кредитной политик. Цикл смягчения уже начался и будет продолжаться, хоть и не такими быстрыми темпами, как ранее ожидалось. На рынке было очень много негатива в последнее время, и любые хорошие новости спровоцируют умеренный рост, в том числе за счет закрытия шортов, — подчеркивает собеседница «Известий».

По ее словам, рост индекса может поддержать возобновление девальвации рубля на фоне бюджетного дефицита.

В свою очередь, старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин считает, что рынок скорректировался после более жесткой, чем ожидалось, позиции ЦБ по ключевой ставке.

— На наш взгляд, в текущие уровни индекса уже заложена консервативная ДКП до конца года, значительное снижение с них маловероятно. Тем не менее в отсутствие сигналов о смягчении ДКП о заметном восстановительном росте тоже говорить преждевременно, — указывает эксперт.

Дивиденды в помощь

Аналитики сошлись на том, что в сложившихся условиях инвесторам стоит рассчитывать только на дивидендную доходность, держа бумаги в расчете на наступление лучших времен.

— Даже в условиях такой стагнации сейчас есть сегменты, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь это нефтяной сектор — компании вроде «Лукойла» и «Татнефти». Они платят хорошие дивиденды и имеют стабильный денежный поток, — говорит Хандошко.

нефть
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Как отмечает Малых, спад затрагивает все секторы, но лучше рынка будут смотреться классические дивидендные защитные бумаги, но с условием, что они платят дивиденды с высокой доходностью — например, привилегированные акции «Ленэнерго» и «Транснефти». Либин отмечает, что из бумаг с высокими дивидендами перспективами обладают МТС, «Лукойл», «Транснефть», «Сбер», X5 и другие.

По словам Ефанова, чем сильнее замедляется экономика, тем отчетливее это отражается в результатах компаний из всё большего количества секторов.

— В последние полтора года сектор продовольственного ритейла выглядит убежищем для инвесторов в период высоких ставок. Но даже там сейчас не всё так безоблачно, в частности, сохраняется дефицит кадров и заметно растут расходы на логистику, что снижает маржинальность компаний. По-прежнему лучше рынка чувствуют себя фармацевтические компании, крупные банки также продолжают генерировать прибыль, сохраняя хорошие темпы роста, — отмечает эксперт.

