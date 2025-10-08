Индийское чаепитие: Стармер попытается отдалить Нью-Дели от России

Лондон потребует от Нью-Дели сократить контакты с Москвой во время визита британской делегации в Индию 8–9 октября, считают опрошенные «Известиями» эксперты и политики. Несмотря на то что главная тема первой за девять лет поездки премьера — обсуждение экономических контактов, обойти вопрос тесного сотрудничества основателей БРИКС Индии и РФ вряд ли удастся. Впрочем, у России и Индии складываются весьма тесные связи, и ожидать серьезных изменений в политике Нарендры Моди не стоит. У Лондона нет никаких рычагов давления, а в экономическом плане Соединенное Королевство не способно заменить кооперацию Индии с РФ.

С какой повесткой Кир Стармер едет в Индию

Впервые за девять лет британский премьер-министр приедет с официальным визитом в Индию. Делегация из более 100 представителей бизнеса, образования и культуры во главе с Киром Стармером прибудет в Мумбаи 8 октября и пробудет там два дня.

Главной темой переговоров между Стармером и премьер-министром Индии Нарендрой Моди станут экономические вопросы, сообщают МИД обеих стран, а также обсуждение проектов в сферах технологии и инноваций, безопасности, климата и энергетики, здравоохранения и образования в рамках стратегии Vision 2035 (дорожная карта проектов на ближайшие десять лет).

В июле Индия и Великобритания спустя три года обсуждений заключили соглашение о свободной торговле. Ожидается, что оно поможет увеличить уровень двусторонней торговли до $120 млрд к 2030 году. Это крупнейшее торговое соглашение Лондона с момента брексита, утверждают иностранные аналитики.

— У Великобритании и Индии на самом деле достаточно широкая повестка для обсуждения. Они уже в течение нескольких лет ведут переговоры о соглашении о свободной торговле, о таком полномасштабном стратегическом партнерстве в рамках рабочей карты совместного партнерства. У них еще есть десятилетняя программа, рабочая карта по совместной программе, по торговле, инвестициям. При этом Лондон рассматривает Индию в рамках общего подхода к странам Глобального Юга, в контексте снижения влияния на эти страны России, — отмечает в разговоре с «Известиями» кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований ИЕ РАН Кира Годованюк.

Для обеих стран, в частности, важны вопросы, связанные с трудовой миграцией, поскольку Индия на протяжении долгого времени добивается, чтобы Великобритания облегчила доступ индийских трудовых мигрантов, в том числе и с высокой квалификацией, на британский рынок труда.

По оценкам некоторых аналитиков, налаживание контактов с Великобританией может помочь Индии продвинуться по вопросу заключения торгового соглашения с ЕС. Очередной раунд переговоров идет в Брюсселе с 6 октября. Он затруднен по ряду причин: в частности, Брюссель хочет, чтобы Индия сократила пошлины на импорт автомобилей. Впрочем, как пишут западные СМИ, у Брюсселя и Нью-Дели появилась дополнительная сильная мотивация пойти на компромисс в условиях тарифной политики США при Дональде Трампе.

Индия не откажется от сотрудничества с РФ

Тем не менее очевидно, что Стармер и Моди не обойдут стороной обсуждение вопросов международной повестки. В частности, Великобритания попытается оказать давление на Индию, чтобы та сократила свое сотрудничество с Москвой, заметил в разговоре с «Известиями» первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

— Я думаю, что Стармер приложит любые усилия в любой сфере для того, чтобы ухудшить наши отношения с Индией <…> Он будет уговаривать Индию, но у нее есть прежде всего свой экономический интерес, их так просто не проведешь, они будут уклончиво отвечать на любые вопросы. Индию будет тяжело сбить с того пути независимого развития, на который она встала, — сказал он.

По информации Bloomberg, в первом полугодии 2025 года товарооборот России и Индии достиг $69,2 млрд, что оказалось всего на 4,5% ниже товарооборота РФ с Евросоюзом. Среди лидирующих товаров, которые страна экспортировала в Россию в 2023–2024 годах, — химическая продукция, медикаменты, машины, оборудование и сельхозпродукция. Основной объем российского экспорта приходится на энергоносители, а также металлы и удобрения. РФ в целом — крупнейший поставщик нефти в Индию. Стороны также развивают расчеты в национальных валютах — их доля уже превысила 90%, сообщил в сентябре 2025-го первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее Москва и Нью-Дели договорились довести товарооборот до $100 млрд до 2030-го. При этом в конце года Индию должен посетить российский лидер Владимир Путин. Глава РФ неоднократно говорил, что диалог между странами активно развивается — сотрудничество основано на принципе особого привилегированного стратегического партнерства.

Россия входит в четверку крупнейших партнеров Индии, и вполне вероятно, Лондон может использовать эту карту против Нью-Дели.

— Эта тема не звучит официально, но, я думаю, Лондон заинтересован в том, чтобы силами Индии надавить на РФ. Однако вряд ли это будет правильной и эффективной стратегией, учитывая, что у Индии самостоятельная позиция в этом вопросе. Но, возможно, через какие-то экономические сделки Лондон будет пытаться сократить влияние России на Индию, — утверждает Кира Годованюк.

Великобритания будет убеждать индийское руководство минимизировать покупки российских энергоносителей, считает эксперт «Валдая» Андрей Кортунов. Но перевести разговор в практическую плоскость вряд ли получится, поскольку сам Лондон не может предложить какие-то альтернативы российским энергоресурсам для Индии. Напомним, в конце августа Штаты ввели дополнительные 25%-ные пошлины на товары из Индии именно из-за того, что страна закупает нефть у РФ. Это как раз увеличило тариф на индийский экспорт в США до 50%. Присоединиться к этой мере Трамп также предлагал странам ЕС.

Выступая на «Валдае» 2 октября, Владимир Путин выразил уверенность, что Индия не пойдет на отказ от покупки российских энергоресурсов. Это, по словам президента, может нанести стране ущерб в $9–10 млрд. В СМИ писали, что за последние три года поставки российских энергоресурсов в Индию увеличились более чем в 20 раз, 37% из них составляет нефть.

— Мы видели уже эти попытки надавать на Индию со стороны руководства Европейского союза. В Дели приезжала очень представительная делегация из Брюсселя, потом те же самые вопросы поднимались на двусторонних индийско-американских переговорах, причем понятно, что Соединенные Штаты имеют больший набор рычагов воздействия на индийскую сторону. Тем не менее мы видим, что попытки надавить на Индию успеха большого не принесли, — уточнил Андрей Кортунов.

Индия — партнер России по БРИКС — сохранила позитивные отношения с Москвой после начала украинского кризиса, страна последовательно выступает за урегулирование конфликта дипломатическим способом для устранения противоречий.