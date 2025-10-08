Дону выдачи нет: получит ли Трамп Нобелевскую премию мира

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира за 2025 год. На высокую награду выдвинули 338 кандидатов, включая 244 частных лица и 94 организации. Главным соискателем награды считается Дональд Трамп. Сам он не раз говорил, что лучшей кандидатуры не найти, поскольку именно он «остановил семь войн». Аналитики и историки премии считают американского лидера слишком противоречивой и воинственной фигурой для такой награды. Хотя в истории премии уже четыре президента США получали премии, к тому же порой — с весьма расплывчатыми формулировками, а то и вовсе — авансом. Тем временем сам Трамп уже намекнул Норвегии, что может пересмотреть торговые пошлины для королевства. Подробности — в материале «Известий».

Заслужил больше всех

«Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Я ее заслуживаю, но они никогда ее не дадут. Вместо этого они отдадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал. И такой результат станет большим оскорблением для США», — заявил, едва вернувшись в Белый дом, президент США Дональд Трамп.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Американский лидер постоянно бравирует тем, что закончил то ли шесть, то ли семь войн. К ним он относит конфликты, причем не всегда военные: между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, а также между Азербайджаном и Арменией, лидеры которых в начале августа подписали в Белом доме декларацию о намерении работать над заключением мирного соглашения.

Выступая недавно на Генассамблее ООН, американский лидер заявил, что он «предотвратил семь войн».

Хотя сам Трамп постоянно подчеркивает, что не очень-то и заинтересован в этой премии, журнал The Economist со ссылкой на источники заявляет об обратном.

По сведениям издания, это очень важный вопрос для президента США. А норвежская газета Dagens Næringsliv сообщила, что глава государства связывался с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который перешел на должность министра финансов Норвегии, и интересовался в том числе Нобелевской премией мира.

Что это за премия

Нобелевскую премию учредили в 1901 году по завещания шведского химика, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. Ежегодно ее вручают людям, движениям и организациям, которые внесли значительный вклад в укрепление мира, защиту прав человека, развитие международного сотрудничества.

Альфред Нобель Фото: Global Look Press/Scherl

По замыслу Нобеля, премию мира должен присуждать комитет, состоящий из пяти человек, которых отобрал норвежский парламент — стортинг. Остальные учрежденные шведским химиком премии должны присуждаться в Швеции. В тот период Швеция и Норвегия находились в личной унии (то есть в составе объединенного королевства). Конкретного объяснения своему решению Нобель приводить не стал, однако исследователи его биографии сходятся во мнении, что это объясняется более миролюбивой внешней политикой Осло, ориентированной на международный арбитраж и нейтралитет.

Право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют члены правительств и парламентов, профессора университетов, главы исследовательских институтов в области изучения проблем мира и международных отношений, члены Международного суда ООН, прошлые лауреаты премии или руководители организаций-лауреатов, бывшие и действующие члены Нобелевского комитета, бывшие советники комитета.

Номинировать на премию можно любого человека или организацию, однако кандидатуру необходимо обосновать, подробно описав заслуги номинанта в укреплении мира, защите прав человека или развитии международного сотрудничества.

Данные о номинантах сохраняются в тайне в течение 50 лет, поэтому, если Трамп не победит 10 октября, узнать, попал ли он вообще в шорт-лист претендентов 2025 года, можно будет только через полвека.

Фото: REUTERS/Tom Little

Членов Нобелевского комитета избирает норвежский парламент сроком на шесть лет с правом переизбрания. Обычно состав комитета должен отражать соотношение политических сил в стортинге, членами комитета обычно становятся норвежские чиновники и политики, малознакомые международной публике.

Церемония награждения лауреата Нобелевской премии мира проходит 10 декабря — в день смерти Нобеля. Победитель получает медаль, диплом и денежное вознаграждение, размер которого зависит от доходов фонда, созданного также по завещанию Альфреда Нобеля. Величина премии корректируется с учетом числа лауреатов и может разделяться между несколькими победителями. Максимальный размер премии достигал $1,4 млн, а минимальный — $150 тыс. Полученные средства можно использовать как на личные цели, так и на поддержку разных проектов и инициатив.

Четверо удостоенных

С момента создания Нобелевской премии мира ее получили четыре американских лидера. Первым стал Теодор Рузвельт, автор внешнеполитической концепции «большой дубинки», которую США активно применяли в отношении стран Латинской Америки. Воинственный президент не раз говорил, что руководствуется принципом «говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь».

Премию мира ему вручили за то, что он, будучи посредником на переговорах в Портсмуте, «примирил Россию с Японией» (хотя в ходе войны он активно поддерживал Токио). Это решение многим казалось спорным. Как писали тогда европейские СМИ, «сам Альфред Нобель наверняка перевернулся бы в гробу, узнав об этом».

26-й президент США Теодор Рузвельт Фото: Global Look Press/Circa Images via www.imago-image/www.imago-images.de

Вторым американским лидером, получившим премию, стал Вудро Вильсон — за миротворческие усилия после Первой мировой войны и стремление создать Лигу Наций.

После этого в 2002 году премию вручили уже давно покинувшему Белый дом Джимми Картеру «за общий вклад в дело мира», а также в первый год правления премию дали Бараку Обаме с расплывчатой формулировкой про «укрепление международной дипломатии и сотрудничества между людьми». Сам политик тогда признал, что получил премию авансом, поскольку не заслуживал ее. На тот момент США вели по меньшей мере две войны — в Афганистане и Ливии.

Список друзей Трампа

Впервые вопрос о возможном присуждении Дональду Трампу Нобелевской премии мира поднял во время его первого президентского срока, в 2019 году, занимавший тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава японского кабмина выступил с такой инициативой после первого саммита между США и КНДР в Сингапуре.

В июне 2025 года кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира за посредничество в решении конфликта между Нью-Дели и Исламабадом рекомендовали власти Пакистана. Через несколько дней после этого с такой же инициативой выступил конгрессмен-республиканец Бадди Картер. Он направил в Нобелевский комитет письмо, в котором подчеркнул, что американский лидер «сыграл экстраординарную и историческую роль в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном».

Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times

В частных беседах с европейскими коллегами спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поднимал вопрос о выдвижении американского лидера на Нобелевскую премию, в поддержку кандидатуры президента США высказывался и глава Госдепа Марко Рубио.

В августе примеру пакистанских и американских политиков последовал премьер-министр Камбоджи Хун Манет. К концу месяца на сайте Белого дома появился список иностранных лидеров, которые поддерживают кандидатуру американского лидера на соискание Нобелевской премии мира. Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, власти Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

В конце сентября на Нобелевскую премию Трампа выдвинули украинские депутаты, соответствующую инициативу они внесли в Верховную раду.

Между тем, как сообщает The Economist, Йорген Ватне Фриднес, возглавляющий комитет с 2024-го, в конце прошлого года заявил, что Дональд Трамп несет ответственность «за эрозию свободы слова даже в демократических странах».

Глава Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес Фото: TASS/EPA/JAVAD PARSA

Тем временем в Норвегии опасаются возможных ответных мер в случае, если Дональд Трамп награду всё же не получит, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В 2010 году перед вручением премии мира Норвежский комитет получил предупреждения от Китая о последствиях присуждения ее китайскому диссиденту Лю Сяобо, который впоследствии умер в тюрьме. В ответ КНР заморозила дипломатические контакты и переговоры о свободной торговле с Норвегией вплоть до 2016 года.

Что думают эксперты

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» отметил, что Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира.

— Были случаи, когда американские президенты получали Нобелевскую премию, имея значительно меньшие заслуги. Например, Бараку Обаме дали ее практически авансом, в надежде на то, что он будет миротворцем и каким-то образом станет укреплять международную безопасность, — отметил политолог.

По словам эксперта, проблема Трампа в том, что он обладает многими качествами, которые прямо противоположны принципам и установкам Нобелевского комитета.

Дональд Трамп Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

— Там в основном заседают люди, которые выступают за традиционный европейский либерализм. Им проще отдать премию какому-то правозащитнику или жертве политических репрессий, чем дать американскому президенту, в отношении которого у них есть сомнения, — считает специалист.

По его мнению, многое «по-прежнему работает против Трампа».

— Но это не последний год его власти, не последнее заседание Нобелевского комитета. Если удастся добиться мира между Израилем и Палестиной или какие-то другие его инициативы продемонстрируют устойчивость и долговечность, тогда, может быть, не в этом году, но, допустим, в будущем он получит премию. Понятно, что Трамп нетерпелив, ему хотелось бы получить всё и сейчас, — подчеркнул аналитик. Он также добавил, что, если американский лидер не получит награду, с его стороны может последовать довольно эмоциональная реакция.

— И с этим тоже надо считаться, — подытожил Кортунов.

Фото: Global Look Press/Steffen Trumpf/dpa

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что решение Норвежского Нобелевского комитета окажет реальное влияние не международную политику.

«Трудно припомнить, когда этого события ожидали столь напряженно, с пониманием, что комитет всегда к этому стремился, в этом и Нобель, и управляющие его наследием и видели смысл всего начинания», — отметил политолог.