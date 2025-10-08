Аллерголог назвала признаки болезни Лайма после укуса клеща

Болезнь Лайма — самое распространенное в России заболевание из числа тех, что передаются иксодовыми клещами. Оно действительно может иметь тяжелые последствия для нервной системы, но своевременные действия помогут их предотвратить. Об этом 8 октября рассказала «Известям» врач-аллерголог-иммунолог, ревматолог, врач общей практики Елена Сычева.

По ее словам, один из первых признаков болезни Лайма — мигрирующая эритема, покраснение в месте укуса, которое может увеличиваться и образовывать пятно диаметром от 5 до 15 см. Однако эритема не возникает у всех, и болезнь может протекать без нее. Среди других симптомов можно выделить повышение температуры, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, а также сильную усталость.

Через несколько недель или месяцев после укуса могут возникнуть неврологические симптомы (нейроборрелиоз), такие как упорные головные боли; ригидность затылочных мышц (симптомы менингита); паралич лицевого нерва, асимметрия лица; стреляющие боли в теле, конечностях; нарушение чувствительности; слабость в руках или ногах; проблемы с памятью и концентрацией внимания.

«Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, идеальным решением будет обратиться к врачу в первые 72–96 часов. В этот период при наличии показаний (например, если клещ был инфицирован, что можно выяснить, сдав его на анализ) может быть назначена превентивная (предупредительная) антибиотикотерапия. Это единственный доказанный метод, позволяющий предотвратить развитие болезни Лайма в большинстве случаев», — рассказала Сычева.

Если болезнь Лайма затронула нервную систему, добавила врач, лечение становится более продолжительным. Основной метод — курс антибиотиков, которые проникают через гематоэнцефалический барьер. После устранения инфекции для восстановления нервной системы применяют симптоматическую терапию для снятия болевого синдрома и улучшения нервной проводимости; физиотерапию и лечебную физкультуру для восстановления мышечной функции; нейрометаболическую терапию для улучшения метаболизма нервных клеток и кровообращения в мозге.

«Болезнь Лайма — не приговор. Ее разрушительное действие на нервную систему можно и нужно предотвратить. Алгоритм прост удалить клеща как можно скорее, сохранить его для анализа, наблюдать за местом укуса и самочувствием и при первых же тревожных симптомах немедленно обращаться к врачу. Не занимайтесь самолечением. Ранняя диагностика и правильная антибиотикотерапия залог полного выздоровления без последствий», — заключила специалист.

Ранее, 19 августа, директор научно-практического центра интегративной медицины Наталья Отдельнова рассказала, по каким симптомам можно понять, что после укуса клеща произошло заражение. Специалист рассказала, как проявляется болезнь Лайма, передаваемая через клещей. По ее словам, после укуса этого насекомого у человека могут появиться сыпь, головокружение, головные боли и общее недомогание. В тяжелых случаях заболевание приводит к воспалению мозга и госпитализации в реанимацию.

