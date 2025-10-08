Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Экс-посол США отверг переход Крыма Украине в ближайшей перспективе

Тейлор: Украина не получит Крым военным путем или в ближайшей перспективе
0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Если допускать теоретический переход Крыма в состав Украины, то он может быть возможен лишь в отдаленной перспективе и без боевых методов. Об этом 8 октября временный поверенный США на Украине с июня 2019 по январь 2020 года Уильям Тейлор заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

Дипломат допустил мысль, что со временем Крым и Донбасс могут снова войти в состав Украины.

«Не военным путем, не путем нападения на российские войска на Донбассе или в Крыму. По крайней мере, не в ближайшее время. Это то, что Западная Германия сделала с Восточной Германией», — отметил Тейлор.

Кроме того, американский дипломат подверг критике политику американского лидера Дональда Трампа по Украине, а также подробно описал планы по размещению иностранных войск на Украине после перемирия.

«Я пытаюсь подтолкнуть эту администрацию [Трампа] и всех нас к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины. <…> Но по крайней мере, хорошо, что оборонные компании в США теперь могут, чего раньше не было, продавать оружие европейцам для Украины или продавать его напрямую украинцам, используя европейские деньги. Это хорошо», — констатировал экс-посол.

Что касается планов по размещению войск западных стран на территории Украины, то возможных сценариев таких действий прекращения огня, по мнению Тейлора, существует несколько.

«В контексте перемирия американцы, Трамп и [госсекретарь США Марко] Рубио обязались обеспечить авиацию коалиции желающих, а также, вероятно, командование и управление, воздушную логистику и, вероятно, разведку, в частности, с воздуха. Всё это говорит о серьезных обязательствах», — сказал он.

МИДовые речи: Вован и Лексус разыграли министров Финляндии и Швеции
Финские власти начали расследование случившегося, пранкеры предложили свою помощь

До этого, 27 августа, Вован и Лексус представили пранк над экс-главой американского Агентства по международному развитию и оказанию помощи (USAID) Самантой Пауэр. Она раскрыла большой масштаб вмешательства США во внутренние дела Молдавии до прихода текущего американского лидера Дональда Трампа в Белый дом и поделилась, что Агентство финансировало украинские СМИ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026