Если допускать теоретический переход Крыма в состав Украины, то он может быть возможен лишь в отдаленной перспективе и без боевых методов. Об этом 8 октября временный поверенный США на Украине с июня 2019 по январь 2020 года Уильям Тейлор заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

Дипломат допустил мысль, что со временем Крым и Донбасс могут снова войти в состав Украины.

«Не военным путем, не путем нападения на российские войска на Донбассе или в Крыму. По крайней мере, не в ближайшее время. Это то, что Западная Германия сделала с Восточной Германией», — отметил Тейлор.

Кроме того, американский дипломат подверг критике политику американского лидера Дональда Трампа по Украине, а также подробно описал планы по размещению иностранных войск на Украине после перемирия.

«Я пытаюсь подтолкнуть эту администрацию [Трампа] и всех нас к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины. <…> Но по крайней мере, хорошо, что оборонные компании в США теперь могут, чего раньше не было, продавать оружие европейцам для Украины или продавать его напрямую украинцам, используя европейские деньги. Это хорошо», — констатировал экс-посол.

Что касается планов по размещению войск западных стран на территории Украины, то возможных сценариев таких действий прекращения огня, по мнению Тейлора, существует несколько.

«В контексте перемирия американцы, Трамп и [госсекретарь США Марко] Рубио обязались обеспечить авиацию коалиции желающих, а также, вероятно, командование и управление, воздушную логистику и, вероятно, разведку, в частности, с воздуха. Всё это говорит о серьезных обязательствах», — сказал он.

До этого, 27 августа, Вован и Лексус представили пранк над экс-главой американского Агентства по международному развитию и оказанию помощи (USAID) Самантой Пауэр. Она раскрыла большой масштаб вмешательства США во внутренние дела Молдавии до прихода текущего американского лидера Дональда Трампа в Белый дом и поделилась, что Агентство финансировало украинские СМИ.

