Дело — табак: Бормана заподозрили в производстве контрафактных сигарет

Новый поворот намечается в многолетнем расследовании деятельности наркокартеля, созданного, по версии следствия, Олегом Прутяну по кличке Борман и его компаньонами. В Европе устанавливают местонахождения криминальных активов, связанных с нелегальным производством сигарет и принадлежащих молдавскому этническому оргпреступному сообществу. В распоряжении бенефициаров прибыльного бизнеса дешевая рабсила, высококачественные станки, нескончаемый поток почти дармового сырья и законспирированные промышленные площади. Источники в полиции считают, что сигаретный бизнес был сопутствующим доходом молдавской наркомафии и в России. Подробности — в материале «Известий».

Никотиновый трафик

Минувшим летом по всей Европе активизировалась борьба с контрафактными сигаретами, количество которых в ЕС достигло запредельного уровня. В конце сентября итальянские полицейские накрыли крупнейшее производства из ранее выявленных под Кассино (провинция Анкона). Было изъято свыше 300 т готовой продукции. Производство размещалось на площади 1,6 тыс. кв. м в бункере, вход в который был блокирован гидравлическими воротами.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По оценкам западных экспертов, фабрика была способна выпускать за год около 2,7 млрд сигарет, то есть по 7,2 млн сигарет ежедневно. Примерно в то же время был ликвидирован крупный цех в бельгийском Гримбергене. Там же были освобождены несколько работников, которые принудительно удерживались на подпольной фабрике. Полиция сообщает, что один из администраторов бизнеса задержан — это человек с несколькими гражданствами. Источник «Известий», знакомый с расследованием, сообщил, что это выходец из Восточной Европы.

Автор цитаты По данным исследователей KPMG (международная сеть аудиторских и консалтинговых фирм) за 2024 год, объем потребляемых контрафактного табака в ЕС составляет не менее 9,2% от общего объема — это примерно 39 млрд сигарет. Аудиторы считают, что потери в налогах и отчислениях составляют почти €15 млрд. Главный потребитель контрафакта — Франция, где каждая третья выкуренная сигарета (37,6%) произведена незаконно.

Снова на сцене

Бывший высокопоставленный офицер Следственного департамента МВД, эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих связывает нелегальные сети фабрик по производству сигарет в Европе с разыскиваемым в России предполагаемым лидером этнического молдавского преступного сообщества Олегом Прутяну по прозвищу Борман.

— Дело в том, что он создавал такого рода предприятия, активно пользуясь инфраструктурой и связями, сформировавшимися при выстраивании трансъевропейского трафика гашиша из Африки. Растительный наркотик часто перевозился из Марокко вместе с табаком в целях сокрытия груза. Со временем сырье догадались использовать по назначению — незаконно изготавливать сигареты. Прибыльность вполне сопоставима с наркоторговлей, но организовывается гораздо проще, и контроль за такого рода криминальным бизнесом в Европе еще несколько лет назад был ослаблен.

Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Сырье поставлялось также из Болгарии и Молдавии. Это этническое преступное сообщество имеет в своем распоряжении почти неограниченные человеческие ресурсы для такого рода деятельности, отмечает собеседник.

— Как правило, на фабрики вербуют людей из Молдавии, у которых есть проблемы с документами, часто людям обещают деньги и зовут на вахту, но нередко это заканчивается рабским трудом. Часто члены группировки заманивают земляков и мигрантов с Украины в Молдавии обещаниями заработка в Европе, — рассказал Сергей Пелих. — А когда его привозят на такое производство в пыльный цех с заколоченными окнами — ставят перед фактом, что он должен денег за въезд в ЕС, питание и так далее. Если человек протестует, бандиты жестоко избивают его, обещают неприятности его семье, оставшейся в Молдавии.

Первые облавы

Поворот в деле молдавской мафии начался еще в октябре 2023 года. Португальская Служба по делам иностранцев и границ (SEF) задержала лидера международной преступной сети, разыскиваемого испанскими властями за контрабанду и организацию нелегального бизнеса. Молдаванин Геннадий Флоча, известный под кличками Борман-старший и Даниэль, был арестован в городе Синтра недалеко от Лиссабона. Флоча уже отбыл 17 лет в тюрьме в Португалии за торговлю людьми, рабство и вымогательство. Это брат разыскиваемого российским правосудием за серию тяжких преступлений в составе преступного сообщества Олега Прутяну.

Как сообщают местные СМИ, 50-летний Флоча возглавлял разветвленную криминальную группировку с филиалами в Португалии, Испании, Франции, Германии, на Украине и в Молдавии. Он разыскивался по линии Интерпола сразу несколькими странами. Официально он был задержан по запросу Испании. Следствие считает, что Флоча был одним из руководителей транснациональной преступной организации, занимавшейся, в частности, и подпольным производством сигарет. Одна из крупных фабрик действовала в городке Камбео (испанская провинция Оренсе).

Фото: Федеральная таможенная служба РФ

По данным испанских силовиков, рабочие для фабрики нанимались в странах Восточной Европы и содержались в условиях, близких к рабским: некоторые из них не знали своего местонахождения, а также были лишены возможности пользоваться мобильной связью.

Сырье поставлялось наземным транспортом из разных стран, а в Камбео функционировал главный логистический центр, откуда готовая продукция поступала на черный рынок, установила испанская полиция.

Флоча и Прутяну, по версии российского правосудия, вместе организовали трафик гашиша из Северной Африки в Европу. Одной из главных стран-потребителей наркопотока была и остается Россия. Ранее «Известия» писали о многолетней спецоперации силовиков из нескольких стран под названием «Пиренейский излом».

Как устроена фабрика

Один из бывших работников — узников аналогичного цеха, обнаруженного в июле в Италии, дал интервью молдавскому правозащитнику и журналисту Павлу Григорчуку. Русскоговорящий гражданин Украины по имени Александр приехал в ЕС, чтобы избежать мобилизации. Он ранее работал на табачном производстве и согласился на вахту (45 суток), предложенную неким Александром Бутнару, с которым его познакомил приятель. Александра и еще 10 человек забрали из гостиницы двое мужчин, потребовавших сдать личные вещи и средства мобильной связи по причине «конфиденциальности» предстоящей работы (все догадывались о том, что производство не вполне законное). Ехали из Вены в Италию. На финальном этапе пути сопровождающие потребовали от работников надеть на глаза повязки. Их привезли в ангар, оборудованный станками для производства сигарет. Жили и питались работники в импровизированной казарме. Александр вместе с другим парнем обслуживал станок Mark 9, который выпускает до 7 тыс. сигарет в минуту, скорость формовки табачного стержня у машины — 490 м/мин. Как выяснили «Известия», стоимость такого станка превышает $500 тыс.

Фото: Global Look Press/Feng Zi

Александру за 45 дней обещали €1 с коробки (500 пачек), оператору — €2,5, а инженеру — €5. После настройки в режиме полной мощности цех производил по 400 коробок (по 500 пачек в каждой) за сутки.

— По сути, все расходы на персонал в день обходятся мафии не более 1% от конечной стоимости продукции. Естественно, еще есть расходы на амортизацию, производство и логистику. Но все затраты многократно меньше прибыли, — пояснил Пелих.

Российский шаблон

Эксперт не исключает, что за частью нелегальных табачных производств во время активного функционирования гашишного наркотрафика в Россию также стояли молдавские мафиози.

— Еще 10 лет назад регулярно выявлялись производства сигарет, где трудились граждане Молдавии. Специфика этого бизнеса и традиции национальной преступности в этой стране говорят о том, что без ведома криминальных боссов, в том числе Бормана, такие дела делаться не могли.

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Цеха работали на юге России, в Саратовской, Курской и других областях и даже в столичном регионе.

— На сегодняшний день черный рынок предлагает большой ассортимент и объемы контрафактной сигаретной продукции из Болгарии и Молдавии — объявлениями о мелком опте завалены соцсети, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. — С большой долей вероятности эта торговля подконтрольна боссам молдавских группировок, действующих на территории России. Другая часть трафика — контрабандный товар из Закавказья — находится в ведении соответствующих этнических оргпреступных группировок.

Вредное производство

Незаконное производство сигарет — это огромный нелегальный бизнес, который бьет по бюджету и здоровью граждан одновременно, рассказывает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— Сигарета — товар особый: ее нельзя выпускать без лицензии, акциза и обязательной маркировки, — объясняет собеседник «Известий». — Поэтому любое подпольное производство автоматически становится преступлением. Во-первых, государство теряет миллиарды рублей налогов и акцизов. Во-вторых, у потребителя нет никаких гарантий: такой табак может содержать что угодно, и никто не проверяет качество. И наконец — это прямая конкуренция честному бизнесу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Адвокат напомнил, что подобная деятельность подпадает сразу под несколько уголовных составов: незаконное предпринимательство, производство и сбыт немаркированной продукции, подделка акцизных марок.