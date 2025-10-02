На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Новый рыбоперерабатывающий автоматизированный комплекс открыли в селе Озерском Корсаковского района Сахалинской области, в церемонии 2 октября принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Сегодня мы даем старт деятельности нового, современного рыбоперерабатывающего завода, работа которого будет способствовать социально-экономическому развитию Сахалинской области, повышению благополучия ее жителей», — сказал он.
На мероприятии Патрушев подчеркнул, что проект будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России и даст новый импульс для развития рыбной отрасли в стране. Он также выразил уверенность, что на Сахалине будет реализовано еще много перспективных проектов, отметив высокую квалификацию местных специалистов, работающих на новом предприятии.
Ранее, 13 июля, президент РФ Владимир Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей отечественной экономики. По его словам, от результатов его работы зависит продовольственная безопасность.
