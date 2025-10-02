Реклама
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу

МИД РФ: вступил в силу договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана вступил в силу в четверг, 2 октября. Соответствующее заявление сделал МИД РФ на своем сайте.

«Это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Документ задает ключевые ориентиры по всем приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу», — указано в сообщении.

По сообщению российского МИДа, документ определяет ключевые направления долгосрочного сотрудничества, включая укрепление взаимодействия на международной арене, а также тесную координацию в рамках многосторонних объединений. Также страны будут совместно обеспечивать стабильность и безопасность в регионе, противодействовать общим угрозам и вызовам.

В ведомстве добавили, что подписанный договор отражает стратегический выбор обеих сторон, направленный на укрепление дружбы и добрососедства между Россией и Ираном, что «отвечает коренным интересам народов обеих стран».

Отставить автоматом: Россия против возвращения санкций в отношении Ирана
«Евротройка» угрожает Тегерану восстановлением всех рестрикций в случае провала сделки

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, что вывело двусторонние отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества. В документе зафиксированы правовые рамки, в которых отношения двух стран будут развиваться в долгосрочной перспективе.

