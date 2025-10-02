Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два пассажирских самолета. Об этом 2 октября сообщил корреспондент CBS News Крис ван Клив в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Продюсер CBS News Джоуи Аннунциато находился на борту самолета DL5714. Он сообщает, что они подруливали к выходу на посадку в аэропорту после приземления, когда в них врезался другой региональный самолет Delta», — заявил он.
Столкновение произошло на взлетной полосе аэропорта Ла-Гвардия. В результате у одного из самолетов оторвалось крыло.
Ранее, 12 сентября, пять человек пострадали в результате аварийной посадки самолета американской авиакомпании United Airlines в аэропорту Кансай в Японии. Уточняется, что данные пассажиры пострадали при попытке покинуть воздушное судно (ВС), которое направлялось на филиппинский остров Себу и на борту которого находились 140 человек.
