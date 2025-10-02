Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Работающие граждане России в первой половине октября получат меньшую часть зарплаты, а во вторую — большую. Об этом 2 октября «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В октябре 2025 года рабочих дней будет 23: в первой половине октября 11 рабочих дней и во второй половине октября — 12 рабочих дней. Соответственно, в первую половину октября 2025 года размер выплаченного оклада будет немного меньше, чем во вторую», — пояснил Балынин.
Экономил отметил, что подобная ситуация была в июле 2025 года.
При этом Балынин подчеркнул, что премии и другие установленные надбавки будут выплачиваться по стабильному протоколу — в основном во второй половине месяца.
