В Кузбассе завершили расследование дела о взяточничестве бывших должностных лиц

В Кемеровской области завершили расследование уголовного дела о взяточничестве бывших должностных лиц администрации Новокузнецкого муниципального округа. Об этом 2 октября сообщило Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.

«СКР по Кузбассу завершил расследование уголовного дела в отношении <…> первого заместителя главы, начальника управления промышленности, транспорта и связи, а также начальника управления по строительству администрации Новокузнецкого муниципального округа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в период с марта по октябрь 2024 года обвиняемые предложили представителю коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей, чтобы он обеспечил принятие и оплату выполненных работ после строительства спортивной школы для детей. В январе фигурантов дела задержали при помощи сотрудников Росгвардии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Их обвинили по п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

В настоящий момент по решению суда на имущество обвиняемых был наложен арест (общая сумма составила более 11 млн рублей).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

СК России 7 августа сообщил об аресте в Нижегородской области сотрудников коммерческой фирмы, которые обвиняются в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Предприниматели фиктивно трудоустроили в свою компанию людей, которые не выполняли свои обязанности, при этом начисленную заработную плату распределяли между собой. Сумма похищенных средств составила более 250 млн рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ