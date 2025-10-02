Синоптики спрогнозировали облачность и до +14 градусов в Москве 2 октября
Облачно с прояснениями — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 2 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.
В Московской области днем будет от +9 до +14 градусов, ночью температура может упасть до +1 градуса.
Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/c.
Атмосферное давление будет составлять 759 мм ртутного столба.
Накануне сообщалось, что ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе: столбики термометров опустились до –6 градусов.
