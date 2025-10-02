Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о смене подхода к антироссийским санкциям
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита в Дании 1 октября заявила, что Евросоюз (ЕС) при подготовке 19-го пакета антироссийских санкций поменял подход от поэтапного усиления давления к принятию якобы более жестких мер.
«Мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — заявила она.
Ранее, 19 сентября, ЕК предложила ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что новый санкционный пакет будет включать запрет на инвестиции в российские особые экономические зоны (ОЭЗ), связанные с украинским конфликтом.
Позднее, 26 сентября, сообщалось, что ЕК предложила изменить механизм продления санкций против России, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии. Комиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного голосования на голосование квалифицированным большинством.
