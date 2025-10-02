WSJ узнала о намерении США предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ

США намерены предоставить Украине разведданные для нанесения ударов вглубь территории России, а также планируют попросить блок НАТО оказать Киеву такую же помощь. Об этом 1 октября сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения дальнобойных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России», — говорится в публикации.

Отмечается, что также администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву мощного вооружения для нанесения ударов по территории России. Так, не исключена поставка ракет ракет Tomahawk и Barracuda или других с дальностью атаки 800 км.

1 октября журнал Responsible Statecraft отметил, что Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk, которые украинский президент Владимир Зеленский попросил у США. Также подчеркивается, что предоставление Киеву возможности наносить удары по территории России создает значительный риск, особенно учитывая, что использование этих ракет потребует от США помощи в разведке и нацеливании.

29 сентября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров.

