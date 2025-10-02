БК «Зенит» победил «Автодор» в матче Единой лиги
Баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» победил саратовский БК «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, которая состоялась 1 октября, завершилась со счетом 90:67.
Больше всего очков в игре набрал баскетболист «Автодора» Терренс Эдвардс. На его счету 19 очков за игру.
«У сине-бело-голубых Ливай Рэндольф и Алекс Пойтресс набрали по 14 очков», — сообщил «Спорт-Экспресс».
Ранее, 16 августа, петербургский «Зенит» сообщил об уходе баскетболиста Алексея Шведа из-за истечения срока контракта. Уточняется, что к команде он присоединился еще в январе 2025 года.
