Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

ФК ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в серии пенальти на Кубке России

0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Футбольный клуб (ФК) ЦСКА одержал победу над ФК «Локомотивом» в серии пенальти в матче 5-го тура «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ) FONBET Кубка России. По окончании игры таблоид оставался закрытым (0:0), однако в серии пенальти счет стал 4:2.

Во время матча главный арбитр матча Иван Абросимов показал желтую карточку защитнику «Локомотива» Максиму Ненахову на 88-й минуте, сообщил «Спорт-Экспресс».

От «Локомотива» пенальти оформили нападающий Дмитрий Воробьев, полузащитник Алексей Батраков (не забил), полузащитник Артем Тимофеев (не забил) и защитник Жерзино Ньямси.

От ФК ЦСКА удачные попытки пенальти сделали полузащитник Иван Обляков, нападающий Алеррандро Барра Манза Реалино ди Соза, защитник Данил Круговой и Энрике Кармо.

ЦСКА пока будет первым: армейцы вышли в лидеры чемпионата России
Уже в следующем туре красно-синим играть с московским «Спартаком», от которого их отделяют три очка

Ранее, 29 сентября, ФК «Спартак» со счетом 3:0 обыграл ФК «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Счет на 10-й минуте открыл 23-летний коста-риканский нападающий Манфред Угальде. Второй гол московской команде принес 26-летний португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, которому на 64-й минуте удалось оформить в данной игре дубль.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025