ФК ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в серии пенальти на Кубке России
Футбольный клуб (ФК) ЦСКА одержал победу над ФК «Локомотивом» в серии пенальти в матче 5-го тура «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ) FONBET Кубка России. По окончании игры таблоид оставался закрытым (0:0), однако в серии пенальти счет стал 4:2.
Во время матча главный арбитр матча Иван Абросимов показал желтую карточку защитнику «Локомотива» Максиму Ненахову на 88-й минуте, сообщил «Спорт-Экспресс».
От «Локомотива» пенальти оформили нападающий Дмитрий Воробьев, полузащитник Алексей Батраков (не забил), полузащитник Артем Тимофеев (не забил) и защитник Жерзино Ньямси.
От ФК ЦСКА удачные попытки пенальти сделали полузащитник Иван Обляков, нападающий Алеррандро Барра Манза Реалино ди Соза, защитник Данил Круговой и Энрике Кармо.
Ранее, 29 сентября, ФК «Спартак» со счетом 3:0 обыграл ФК «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Счет на 10-й минуте открыл 23-летний коста-риканский нападающий Манфред Угальде. Второй гол московской команде принес 26-летний португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, которому на 64-й минуте удалось оформить в данной игре дубль.
