Внедрение ЦФА в странах БРИКС позволит привлечь до $50 млрд инвестиций к 2030 году

Внедрение цифровых финансовых активов (ЦФА) в странах БРИКС позволит привлечь до $50 млрд инвестиций к 2030 году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе консалтинговой компании «Яков и Партнеры», которая вместе с экспертами Центрального университета оценила текущее состояние и перспективы развития ЦФА в формировании новой финансовой архитектуры на глобальных рынках.

Согласно исследованию «Сдать артефакты в музей? Цифровые финансовые активы как новая инфраструктура глобальных финансовых рынков», внедрение ЦФА во внутреннем и международном контурах стран БРИКС способно дать совокупный экономический эффект до $50 млрд к 2030 году или порядка $12,5 млрд ежегодно.

Уже сегодня эксперты фиксируют стремительное развитие этого рынка. Капитализация крупнейших токенизированных активов (физический или финансовый актив, представленный в виде токена на блокчейн-платформе), обеспеченных реальными ресурсами, в начале 2025 года достигла $70 млрд, увеличившись более чем в два раза за год. В России рынок также демонстрирует значимый рост: за I квартал 2025 года объем ЦФА в обращении составил 293,5 млрд рублей против 50 млрд рублей годом ранее, а число их выпусков выросло почти в десять раз — до 1 тыс.

Мировое лидерство в сегменте ЦФА и близким к ним по экономическому смыслу security-токенов (цифровые аналоги ценных бумаг или финансовых инструментов) пока удерживают страны с продвинутым регулированием: Швейцария, Гонконг, Германия и Сингапур. Россия также быстро вошла в число лидеров по объемам эмиссии: по некоторым оценкам, к концу 2025 года выпуск ЦФА может превысить 1 трлн рублей. Такой рост стал возможен благодаря активной поддержке Банка России и значительному потенциалу использования ЦФА в международных расчетах.

В России ЦФА получили распространение не только как инструмент, заменяющий традиционные финансовые инструменты, но и как средство токенизации «нетрадиционных» активов — от произведений искусства и благотворительных проектов до палладия и кинопроизводства. Так, в феврале 2025 года был выпущен первый в стране арт-токен на произведения современных художников с гарантированной доходностью 15% годовых.

«Мы наблюдаем тектонический сдвиг в финансовой инфраструктуре. ЦФА — это возможность для развивающихся экономик не догонять, а перепрыгнуть через этап устаревших систем и создать более эффективные, прозрачные и доступные рынки капитала. С помощью ЦФА Россия и члены альянса БРИКС смогут построить собственную финансовую инфраструктуру, независимую от институтов Глобального Севера», — пояснил «Известиям» партнер-эксперт «Яков и Партнеры» и директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

По его словам, наибольший потенциал ЦФА заключается именно в трансформации международной инфраструктуры. Создание нового механизма взаимных инвестиций между странами БРИКС, независимого от традиционной инфраструктуры, позволит увеличить объемы вложений и снизить стоимость фондирования. Это даст экономический эффект до $48 млрд к 2030 году, который может быть направлен на частичное покрытие инвестиционного дефицита, оцениваемого в $1,5–2,5 трлн.

Ранее, 30 сентября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал о влиянии токенизации цифровых прав на рынок в России. Так, по мнению эксперта, токенизация иностранных цифровых прав в России открывает новые возможности для ликвидности и инвестиционной привлекательности рынка.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ