Трамп заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином

Фото: Global Look Press/Ju Peng/Xinhua
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 1 октября, что примерно через месяц у него должна состояться встреча с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Политики намерены принять решение по продолжающимся переговорам о заключении торговой сделки между двумя странами.

Одним из важных вопросов в обсуждении будут поставки американской сои в Китай.

«Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, страдают, потому что Китай исключительно по «переговорным» причинам не покупает ее. Мы так много заработали на пошлинах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что не будет подводить фермеров США в отличие от своего предшественника Джо Байдена, который не выполнил соглашения с КНР.

«Они собирались закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, особенно сою. Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения», — анонсировал он.

Высшая разрядка: США и Китай приближаются к встрече на уровне лидеров
Каковы шансы у торговой сделки Вашингтона и Пекина

19 сентября Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Трампа. В ходе него китайский лидер отметил, что США должны избегать односторонних мер по ограничению торговли.

После американский президент заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с китайским лидером и достижении прогресса в вопросах «торговли, фентанила, российско-украинского конфликта и соглашение по TikTok». Трамп добавил, что договорился о встрече с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее (31 октября — 1 ноября). А также о своем визите в Китай в начале 2026 года. При этом председатель КНР принял приглашение приехать в США в подходящее время.

Читайте также
