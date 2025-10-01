Политолог назвал главную проблему европейского ВПК

Развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) Евросоюза (ЕС) ограничено сложной системой принятия решений и бюрократическими процедурами. Об этом доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев заявил в среду, 1 октября.

«ЕС известен способностью производить множество заявлений и документов. Реальные сдвиги даются очень тяжело из-за сложной системы принятия решений», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам политолога, оборонная повестка Евросоюза начала формулироваться еще в 1950-е годы, но реальных достижений в этой области у сообщества очень мало. При этом в выработке общей оборонной стратегии ЕС гораздо больше риторики, чем конкретных действий, заключил эксперт.

Ранее, 30 сентября, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира, передает RT. Он подчеркнул, что хотя страна не ведет войну, текущая международная обстановка требует повышенной готовности, сообщает 360.ru.

Ранее, 27 сентября, газета Bild сообщила о падении рейтинга доверия к Мерцу. По данным опроса, лишь 23% населения удовлетворены его работой, тогда как 65% выразили недовольство. Уровень поддержки его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) снизился до 25%, уступив партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

