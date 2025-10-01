Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Политолог назвал главную проблему европейского ВПК

Политолог Чихачев: развитие ВПК ЕС ограничено сложной системой принятия решений
0
EN
Фото: TASS/Florian Gaertner
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) Евросоюза (ЕС) ограничено сложной системой принятия решений и бюрократическими процедурами. Об этом доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев заявил в среду, 1 октября.

«ЕС известен способностью производить множество заявлений и документов. Реальные сдвиги даются очень тяжело из-за сложной системы принятия решений», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам политолога, оборонная повестка Евросоюза начала формулироваться еще в 1950-е годы, но реальных достижений в этой области у сообщества очень мало. При этом в выработке общей оборонной стратегии ЕС гораздо больше риторики, чем конкретных действий, заключил эксперт.

ДоппельМерц: лидера ХДС избрали канцлером со второй попытки
Впервые в истории Германии провалился первый тур выборов главы правительства

Ранее, 30 сентября, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира, передает RT. Он подчеркнул, что хотя страна не ведет войну, текущая международная обстановка требует повышенной готовности, сообщает 360.ru.

Ранее, 27 сентября, газета Bild сообщила о падении рейтинга доверия к Мерцу. По данным опроса, лишь 23% населения удовлетворены его работой, тогда как 65% выразили недовольство. Уровень поддержки его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) снизился до 25%, уступив партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025