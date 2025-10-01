Трамп сообщил об отправке подразделений Нацгвардии США в Орегон

Президент США Дональд Трамп 1 октября сообщил, что отправил подразделения Нацгвардии страны в Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и атак против федеральных служащих.

«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. [Движение] «Антифа» и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Нацгвардия будет задействована в установлении закона и порядка в штате, а также выразил уверенность в успешном исправлении ситуации.

«Мы — нация закона, и мы победим», — добавил президент США.

Трамп 21 августа лично вышел с Национальной гвардией на улицы Вашингтона для борьбы с преступностью. На следующий день президент выступил с заявлением об отсутствии убийств в Вашингтоне за неделю после ввода Нацгвардии. По его словам, уровень преступности снизился на 87%. Генпрокурор США Пэм Бонди 25 августа сообщила о задержании в Вашингтоне более 1 тыс. человек, также было конфисковано свыше 100 единиц огнестрельного оружия.

Позднее, 2 сентября, Трамп заявил, что Чикаго является худшим и самым опасным городом в мире. Президент США подчеркнул, что ситуация в городе требует срочного вмешательства, и пообещал вернуть туда безопасность.

