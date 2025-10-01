Реклама
Небензя назвал невозможными санкции ООН против России

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Представители Организации Объединенных Наций (ООН) не смогут ввести санкции против России. Об этом 1 октября сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Не может быть санкций ООН», — категорически заявил он на пресс-конференции.

Дипломат также добавил, что в случае введения дополнительных санкций Вашингтона против Москвы она справится и с ними. По мнению постпреда РФ, Москва сейчас часто слышит разговоры о санкциях из уст президента США Дональда Трампа, однако они больше ориентированы на внутреннюю аудиторию, которую «надо подогревать».

«Мы уже адаптировались к старым. Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели [их] уже так много, что я бы не удивился увидеть новые», — сказал постпред РФ журналистам.

Точка конфронтации: ЕС хочет ужесточить санкции против России через США
Почему Вашингтон вряд ли пойдет на уговоры Брюсселя и чего Трамп добивается от европейцев

Госсекретарь США Марко Рубио 23 сентября отметил, что американский лидер сохраняет возможность введения санкций в отношении России и новых поставок вооружений Украине. Он также не исключил наступление определенного момента, с которого Вашингтон будет реализовывать «реальные варианты» по урегулированию конфликта, в чем он является заинтересованным.

Британский аналитик Александр Меркурис 24 сентября заявил, что российская экономика продолжает хорошо функционировать, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Эксперт заметил, что даже настроенный антироссийски журнал Economist отмечает, что она «не находится на грани краха или чего-то близкого к этому».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

