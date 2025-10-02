Служу красиво: актер Глеб Калюжный ушел из воинской части на красную дорожку

История Юрия Тюкалова — первого советского олимпийского чемпиона по академической гребле — ожила на большом экране. В столице, в кинотеатре «Октябрь», состоялась светская премьера драмы «Первый на Олимпе». Сыграл прославленного спортсмена Глеб Калюжный, который сейчас проходит срочную службу в армии, но по такому случаю получил увольнительную и лично презентовал работу зрителям, в числе которых были корреспонденты «Известий».

«Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы»

Чем только не удивляли красные ковровые дорожки в Москве — первыми совместными выходами новых звездных пар, смелыми нарядами, даже появлением на них животных и роботов. Но еще ни разу, кажется, главной звездой дорожки не становился артист-срочник. Актер Глеб Калюжный, который в мае 2025 года ушел служить в армию, ради премьеры спортивной драмы «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль, на денек отпросился из воинской части. В гражданку переодеваться не стал. Перед светской премьерой 1 октября он, одетый в форму, принял участие в пресс-конференции, посвященной событию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

— Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Вообще, в принципе, прохождение срочной службы в армии — это для меня очень вдохновляющий и важный период. Рад, что сегодня фильм посмотрят не только мои родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми мы сдружились и с которыми у нас замечательные отношения, — сказал Глеб Калюжный журналистам.

Это второе большое кинособытие в биографии актера после того, как он отправился отдавать долг Родине. В начале сентября другой фильм с его участием — детективный экшен «Красный шелк» — после успеха в российском прокате вышел на широкие экраны в Китае.

— Мне все об этом рассказывали! Я на связи с матушкой, со своим директором. Говорили, что фильм там хорошо приняли, тепло. Я очень этому рад! — поделился актер с «Известиями».

«Про таких людей надо снимать кино»

«Первого на Олимпе» нашему зрителю еще только предстоит увидеть. Сюжет посвящен одной из величайших биографий в истории советского спорта — первого олимпийского чемпиона СССР по академической гребле Юрия Тюкалова. Будущий спортсмен родился в 1930 году в Ленинграде. Подростком застал войну. Вместе с другими мальчишками дежурил на крышах домов осажденного города и тушил зажигательные бомбы.

Путь к спортивным победам начал в июне 1945-го, когда он записался в гребной клуб «Красное знамя». Сначала — победы в чемпионатах СССР. А потом — золото летних Олимпийских игр в Хельсинки в 1952 году. Это стало сенсацией — в фаворитах он не числился.

Фото: пресс-служба фильма «Первый на Олимпе»

— Сами понимаете, что ел на завтрак в 1940-е годы его будущий соперник — австралиец Мервин Вуд, и что в тот момент ел на завтрак Юрий Тюкалов, который тушил зажигательные бомбы и голодал вместе с жителями несгибаемого города, — сказал во время пресс-конференции спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Еще одно золото Олимпийских игр Тюкалов завоевал в 1956 году в паре с Александром Беркутовым. Актеры, играющие гребцов, в том числе Глеб Калюжный и Артем Быстров (он исполнил роль тренера Тюкалова Михаила Савримовича), начали обучение академической гребле под руководством серебряного призера чемпионата мира, главного тренера сборной России по академической гребле Юрия Зеликовича.

— Про таких людей надо снимать кино, поэтому с удовольствием это делал, с преогромнейшим, — сказал Артем Быстров.

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Первый олимпийский чемпион СССР по академической гребле Юрий Тюкалов

Удовольствие это оказалось еще и вызовом для съемочной группы. Операторской команде пришлось сооружать специальный плот, чтобы снимать на воде. Основными локациями стали форт «Риф» в составе Кронштадтских фортов, а также водные артерии и пространства Санкт-Петербурга и окрестностей. Режиссером выступил сын Никиты Михалкова — Артем Михалков, в фильмографии которого уже есть спортивное кино.

В 2022 году он выпустил драму «Мистер нокаут» о советском боксере Валерии Попеченко. Говорит, снять историю про Юрия Тюкалова его заставил сценарий.

— Я не думал, что и дальше буду снимать кино про спорт, но появился замечательный сценарий, который меня вдохновил. Это было очень важно для меня, потому что это новая ступень в кино. И это был определенный вызов, потому что никто не знал, как нужно снимать кино про греблю, как это сложно, — сказал Артем Михалков.

Актриса Надежда Михалкова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Ирина Паутова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Елена Лядова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Режиссер Артем Михалков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Антон Филипенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вечером того же дня группа вновь собралась в стенах «Октября» уже на светской премьере. На красную ковровую дорожку к фотографам актер-срочник вновь вышел в форме. Компанию ему составили режиссер картины, а также актеры Ирина Паутова, Елена Лядова, Антон Филипенко. Среди гостей были помощник президента Владимир Мединский, режиссер Джаник Файзиев, президент Российской академии художеств Василий Церетели, Татьяна и Надежда Михалковы. Поддержать Глеба на премьеру пришла его мама. В зале также была вдова Юрия Тюкалова. В прокат «Первый на Олимпе» выйдет 9 октября.