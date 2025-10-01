Между вратарями ХК «Авангард» и «Адмирал» произошла драка
Вратари хоккейных клубов (ХК) «Авангард» Андрей Мишуров и «Адмирал» Адам Хуск подрались в матче регулярного чемпионата FONBET — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 1 октября и завершилась со счетом 6:1 в пользу «Авангарда».
Отмечается, что инцидент произошел в середине третьего периода, потасовка продлилась около 40 секунд. Оба вратари получили по пятиминутному штрафу за нарушение правил, передает «Спорт-Экспресс».
Между игроками футбольных клубов (ФК) «Локомотив» и ЦСКА 6 июля во время матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) произошла массовая потасовка, в результате которой были удалены восемь игроков. Отмечается, что потасовка произошла после финального свистка, в ней участвовали более 40 человек, включая находившихся на поле и запасных игроков, а также членов тренерского штаба.
