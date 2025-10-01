Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в кафе Дагестана
В Кизилюртовском районе Дагестана произошел взрыв газа в кафе, в результате пострадали четыре человека. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба МЧС Республики.
«В помещении придорожного кафе произошел взрыв бытового газа без последующего горения», — указано в Telegram-канале.
В результате происшествия предварительно пострадали четыре человека. В ведомстве подчеркнули, что всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
15 сентября в результате взрыва газа в квартире жилого многоэтажного дома в Ангарске погиб один человек, еще пять пострадали. Отмечалось, что на фоне инцидента произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом дома. Кроме того, были выбиты все двери и остекление, а также повреждено 10 квартир.
