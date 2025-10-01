Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Сюжет:

Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару

0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности и целостности Катара, сообщается на официальном сайте Белого дома.

«В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения», — говорится в документе.

Приказ был издан после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Белый дом в понедельник извинился по телефону перед премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за израильский удар в Дохе в прошлом месяце, добавил CNN.

Затем Трамп в совместном выступлении с Нетаньяху представил свой план из 20 пунктов по установлению мира в Газе. При этом в предыдущей версии не упоминалось, что Израиль не будет нападать на Катар.

Уточняется, что указ был подписан 29 сентября.

Просчет с рисками: удары Израиля подрывают переговоры и возможность вернуть заложников
И какие еще страны, кроме Катара, могут атаковать ВС еврейского государства

Ранее, 29 сентября, в Белом доме заявили, что лидеры США, Израиля и Катара в ходе телефонных переговоров договорились о создании механизма урегулирования разногласий. Кроме того, Нетаньяху пообещал премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдеррахманом Аль Тани больше не нападать на Доху и не нарушать суверенитет Катара.

Тогда же Белый дом опубликовал полноценный план Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, согласно которому Израиль выведет войска из Газы и заморозит проведение боевых действий в регионе в обмен на освобождение заложников. При этом Израиль не должен будет оккупировать или аннексировать Газу.

Как отметил Нетаньяху, Израиль «завершит работу самостоятельно» в конфликте в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС выразит всякое несогласие с планом Трампа.

30 сентября ряд арабских и исламских государств, включая Египет, Иорданию, Индонезию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, выразили поддержку мирному плану Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025