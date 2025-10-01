Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару

Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности и целостности Катара, сообщается на официальном сайте Белого дома.

«В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения», — говорится в документе.

Приказ был издан после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Белый дом в понедельник извинился по телефону перед премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за израильский удар в Дохе в прошлом месяце, добавил CNN.

Затем Трамп в совместном выступлении с Нетаньяху представил свой план из 20 пунктов по установлению мира в Газе. При этом в предыдущей версии не упоминалось, что Израиль не будет нападать на Катар.

Уточняется, что указ был подписан 29 сентября.

Ранее, 29 сентября, в Белом доме заявили, что лидеры США, Израиля и Катара в ходе телефонных переговоров договорились о создании механизма урегулирования разногласий. Кроме того, Нетаньяху пообещал премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдеррахманом Аль Тани больше не нападать на Доху и не нарушать суверенитет Катара.

Тогда же Белый дом опубликовал полноценный план Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, согласно которому Израиль выведет войска из Газы и заморозит проведение боевых действий в регионе в обмен на освобождение заложников. При этом Израиль не должен будет оккупировать или аннексировать Газу.

Как отметил Нетаньяху, Израиль «завершит работу самостоятельно» в конфликте в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС выразит всякое несогласие с планом Трампа.

30 сентября ряд арабских и исламских государств, включая Египет, Иорданию, Индонезию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, выразили поддержку мирному плану Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ