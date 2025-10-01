Реклама
Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане

Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане
Фото: IQanat High School
Основатель мессенджераTelegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Павел прогулялся по кампусу, посмотрел, как живут ученики, и главное — несколько часов говорил с ними откровенно и по-дружески», — написали в Telegram-канале школы.

Отмечается, что для 500 сельских школьников эта встреча стала важным событием. В ходе встречи Дуров поделился личными воспоминаниями о своих первых шагах в программировании и школьных годах. Он также обсудил будущее искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнув важность биотехнологий, которые будут определять ключевые направления развития в будущем.

Учащиеся, в свою очередь, рассказали о своих достижениях, включая победы на олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также о реализации собственных IT-проектов. Один из школьников продемонстрировал созданного им Telegram-бота, разработанного с использованием платформы Павла Дурова.

В школе подчеркнули, что Дуров является попечителем IQanat и выделил более $350 тыс. на обучение «12 айканатовцев».

Ранее, 9 сентября, Дуров поздравил петербургских студентов с победой на международном чемпионате по программированию (ICPC). Он также выразил надежду, что сможет лично поздравить чемпионов в Дубае.

