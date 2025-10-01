Причиной пожара на НПЗ в Ярославле стало возгорание оборудования
Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославле стало возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия. Об этом 1 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Произошло возгорание оборудования, оно не повлияло на работу предприятия», — рассказал собеседник агентства.
О возгорании на нефтеперерабатывающем заводе стало известно ранее в этот день. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что пожар носил техногенный характер. Позже пожар был локализован.
Кроме того, позднее также сообщалось о ликвидации возгорания на НПЗ в Ярославле. Информации о пострадавших не поступало.
