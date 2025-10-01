В Судане уничтожили воевавших на стороне мятежников наемников из ВСУ
В суданском Дарфуре ликвидировали наемников из Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воевали за мятежников. Об этом 1 октября сообщили военнослужащие шестой пехотной дивизии армии Судана.
«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев», — приводит слова военных агентство «РИА Новости».
По словам собеседников, в числе погибших были колумбийцы и украинцы. Они уточнили, что иностранные наемники, которые воевали на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), проникли в некоторые районы города и планировали атаковать военных.
Отмечается, что некоторые из них были инженерами, которые специализировались на беспилотниках, среди них также были и снайперы.
По словам военнослужащих, мятежники «усилили артиллерийский обстрел и пытались эвакуировать тела иностранцев», однако им этого не удалось.
19 сентября сообщалось, что батальон иностранных наемников ВСУ понес весомые потери в районе Юрченково в Харьковской области. Отмечается, что это произошло в результате авиаудара, при этом количество уничтоженных наемников не уточняется.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ