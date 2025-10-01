Боец ВС РФ пронес раненого товарища под ударами дронов около 2 км
Военнослужащий 74-й бригады 41-й армии свыше 2 км тащил на себе раненного сослуживца для эвакуации под ударам FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры в распоряжение «Известий» появились 1 октября.
Уточняется, что во время перебежки через открытую местность штурмовая группа 74-й бригады 41-й армии попала под атаку FPV-дрона. Один из бойцов получил осколочные ранения ног и потерял способность двигаться самостоятельно. Несмотря на угрозу повторной атаки, товарищи смогли оттащить его в лесополосу, но время на ожидание эвакуации было ограничено.
В этот момент на встречу им вышла группа из другого батальона. Один из бойцов с позывным Воркута, заметив раненого, предложил забрать его до точки эвакуации. Закинув товарища на себя, он преодолел около 2 км, перебежками неся его на своих плечах. Благодаря этому раненый был своевременно передан медикам, а штурмовая группа продолжила выполнение задачи.
«Он уже находится в госпитале под наблюдением врачей», — рассказал Воркута.
29 августа военный врач с позывным Питер сообщил, что военные медики группировки войск «Днепр» спасли бойца специальной военной операции (СВО), потерявшего 4 л крови. По его словам, пострадавшего доставили в Москву, где местные медики тоже были поражены сложностью проведенной операции.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ