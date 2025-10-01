В Севастополе появится приют для 600 бездомных собак
В Севастополе планируют построить приют для бездомных собак. Помещения и вольеры должны вмещать до 600 животных, информация опубликована на портале госзакупок.
Стоимость разработки проекта составила 12 млн рублей, его должны подготовить до 2026 года. Исполнителем выступила компания «ПромГидроСтрой». Организация ранее занималась проектированием общественной бани в Каче, пишет ИА SevastopolMedia.
На само строительство приюта потратят более 85 млн рублей. Здание площадью 460 кв. м будет одноэтажным. В конструкцию войдут административно-хозяйственный, ветеринарный и послеоперационный блоки и блок. На прилегающей территории предусмотрены открытые площадки.
Ранее «Известия» писали, что в России хотят создать единый реестр заводчиков, занимающихся разведением животных для продажи. Цель инициативы — полностью легализовать деятельность заводчиков и сократить количество агрессивных бездомных животных.
