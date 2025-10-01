Собянин рассказал о популярности программы «Московское долголетие»
Среди сотни направлений программы «Московское долголетие» наиболее популярны оказались образовательные курсы — по цифровой грамотности, истории, краеведению, рассказал мэр Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Также москвичи старшего поколения интересуются экскурсиями по Москве. Востребована и «Школа здоровья», где врачи рассказывают о правильном питании, профилактике болезней сердца и сосудов, сахарного диабета и остеопороза.
В марте была запущена программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. На занятия записались больше 40 тыс. человек.
За семь с половиной лет участниками «Московского долголетия» стали почти 700 тыс. горожан. В столице открыто больше 140 центров программы. Партнерами проекта стали больше 1,3 тыс. организаций: вузы, музеи, спортивные и культурные центры, парки, школы, кинотеатры.
