Дорожная кампания в Красноярске подходит к завершению

Дорожная кампания в Красноярске вышла на завершающий этап. На некоторых объектах работы еще продолжаются, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Всего в 2025 году планировалось привести в порядок 56 дорожных объектов, в том числе 40 участков в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За счет экономии общее количество удалось увеличить до 76, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«По объектам, где работы идут по нацпроекту, готовность составляет 96 процентов. Работу по проведению ямочного ремонта мы будем продолжать, пока нам позволяет погода», — сказал первый замглавы города Александр Мацак.

Ход дорожных работ в течение всего сезона находится в фокусе внимания общественных контролеров. Наиболее часто встречающейся претензией к подрядчикам является несоблюдение культуры производства работ.

В областной столице также ужесточили контроль качества ремонта дорог. Его оценивают три лаборатории: заказчика, подрядчика и независимая. Если на этапе контроля появляются претензии, подрядчик устраняет замечания. Без этого работы не принимаются и не оплачиваются.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завершили ремонт дороги к железнодорожной станции Саянская. Специалисты привели в порядок 5,3 км покрытия.

