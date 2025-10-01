Новак рассказал о разработке Россией альтернативы SWIFT
В настоящее время Россия активно развивает альтернативу международной платежной системы SWIFT. Об этом 1 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
По его словам, в данном проекте участвуют страны, которые поддерживают дружественные отношения с Россией.
«Мы развиваем с нашими дружественными странами альтернативный SWIFT — система передачи финансовых сообщений», — сказал Новак.
Он также добавил, что существуют и альтернативные предложения в рамках БРИКС. Например, развивается соответствующая платформа клиринговой схемы.
18 июля сообщалось, что Евросоюз (ЕС) в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменил отключение от системы SWIFT на полный запрет трансакций для российских банков, попавших под санкционные ограничения. Кроме того, в новый санкционный список были добавлены новые российские банки.
