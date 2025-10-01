На базе Балтфлота начали тактическое учение противокорабельных комплексов «Бал»
В ракетном соединении Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота стартовали тактические учения береговых противокорабельных комплексов (ПКК) «Бал», сообщает 1 октября пресс-служба Балтфлота.
Расчеты начали отработку задач в рамках плановой боевой подготовки сил. По замыслу маневров, подразделения колоннами совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы сосредоточения. Там военнослужащие отработают нормативы по приведению в готовность пусковых установок и маскировке машин.
«Также ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, задействовав при этом береговые радиолокационные станции для обнаружения целей, их сопровождения и определения координат», — уточнили военные.
На побережье Финского залива развернули мобильные пусковые установки для отработки практических действий на местности. Оттуда военные должны нанести удар по корабельной ударной группе условного противника, выполнив электронные пуски ракет.
По окончании упражнений техника скрытно поменяет позиции. В учениях задействованы около 150 военных и порядка 20 единиц автомобильной и спецтехники берегового ракетного соединения Ленинградской военно-морской базы.
До этого, 13 сентября, северный флот в рамках учений «Запад-2025» отработал бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути. Военнослужащие при помощи средств обнаружения выявили и уничтожили силы условного противника, используя гранатометы ДП-61 «Дуэль». Кроме того, на учениях личный состав Балтфлота сумел предотвратить прорыв условных диверсантов к кораблям.
