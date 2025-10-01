Суд в Москве оштрафовал TikTok на 7 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 7 млн. рублей социальную сеть с короткими видео TikTok. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что платформа обвиняется в повторном неисполнении обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер для ограничения доступа к информации (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ).
«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — указано в Telegram-канале.
Кроме того, суд также назначил штраф в размере 3,5 млн рублей компании Apple Distribution International Ltd за неудаление запрещенной в России информации.
Накануне Таганский районный суд также привлек мессенджер Telegram к штрафу в 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации ( ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ