Особый праздник 3 октября — Астафий Ветряк: история, традиции, приметы

Ежегодно 3 октября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия, жившего в I веке в Риме. В народном календаре эта дата известна как Астафий Ветряк. Считается, что в этот день ветер не просто меняет направление, но и уносит старые беды, открывая дорогу переменам. В 2025 году праздник выпадает на пятницу. О его истории, народных традициях, запретах и приметах читайте в материале «Известий».

Какой церковный праздник 3 октября

Великомученик Евстафий жил в I веке в Риме. Он был язычником, носил имя Плакида и считался одним из самых известных военачальников своей эпохи. Он служил при императорах Тите и Траяне и прославился не только доблестью, но и милосердием — помогал бедствующим и страждущим. По преданию, Господь не оставил добродетельного воина во мраке идолопоклонства.

Однажды во время охоты, преследуя оленя, Плакида увидел между рогами животного сияющий крест с распятым Сыном Божиим и услышал глас: «Я — Иисус, пришедший спасти людей». В ответ язычник признал Его Господом. Вернувшись домой, он рассказал об этом чуде жене, которая, как оказалось, еще накануне видела вещий сон о том, что их семья обратится ко Христу. Супруги крестились вместе с сыновьями, получив новые имена — Евстафий, Феопистия, Агапий и Феопист.

Однако вскоре на семью обрушились несчастья. Разбойники обокрали Евстафия и увезли его жену, затем хищные звери утащили сыновей. Оставшись ни с чем, он смиренно принял волю Божию и следующие несколько лет провел в бедности и неизвестности, зарабатывая на пропитание тяжелым трудом.

Тем временем дети чудом остались живы, а похититель жены умер от болезни. Когда Риму вновь понадобился опытный полководец, император Траян велел разыскать Евстафия. Его нашли и вернули на службу. Он не подозревал, что в его войске уже служат родные сыновья, а среди сопровождающих находится жена. Чудесное воссоединение семьи произошло во время похода, став символом Божественного милосердия и вознаграждения за стойкость.

После победоносного возвращения военачальника в Рим император Адриан, сменивший Траяна, потребовал, чтобы Евстафий воздал почести языческим богам. Но тот твердо исповедал христианскую веру, чем вызвал гнев правителя.

Евстафия, Феопистию и их сыновей подвергли суду и пыткам, но звери, которым их бросили, не тронули мучеников. Всю семью приговорили к казни и заключили в раскаленного медного быка. Однако тела святых остались невредимыми, а лица сияли неземной красотой. Увидевшие это чудо уверовали во Христа.

Традиции народного праздника Астафий Ветряк, отмечаемого 3 октября

В народе праздник называли Астафий Ветряк, Астафьевы ветры неслучайно. Осенний ветер в это время становился особенно сильным. «Ветряк дует всяк», — приговаривали крестьяне.

В деревнях дата символизировала переход к «зимнему» укладу жизни. Мужчины вносили в землю навоз для богатого урожая в будущем году. Женщины проветривали одежду и постельные принадлежности — считалось, что ветер выдувает не только пыль, но и беды.

В домах на Астафия Ветряка мыли окна и зеркала с добавлением святой воды, окуривали жилища можжевельником, полынью или зверобоем. А вечером обязательно зажигали свечу для защиты от нечистой силы.

На Астафия начинали активно работать ветряные мельницы — стартовал помол зерна нового урожая, поэтому 3 октября считался также считался в деревнях праздником мельников. Люди с уважением относились к стихии, которая приводила в движение жернова.

Что нельзя делать в праздник Астафий Ветряк 3 октября

На Руси с праздником, отмечаемым 3 октября, было связано множество запретов, нарушение которых, по поверьям, могло привести к беде. Ветер на Астафия ассоциировался не только с погодой, но и с магической силой. Считалось, что он может унести с собой не только опавшие листья, но и красоту молодых женщин. Поэтому в сам праздник им не рекомендовалось выходить из дома. А накануне проводили особый защитный обряд — возле порога втыкали осиновый прут.

Что еще нельзя делать 3 октября:

пересчитывать мелкие деньги — можно «спугнуть» крупные купюры и накликать убытки;

покупать новое белье, посуду или бытовые мелочи — они долго не прослужат;

возвращать кухонную утварь, посуду или сумки пустыми — к безденежью, опустошению дома;

стряхивать воду с рук после мытья — можно захворать;

делать и принимать подарки — к ссоре, дарить в этот день разрешалось лишь деньги.

Народные приметы на 3 октября

Приметы, связанные с Астафием Ветряком, были неотъемлемой частью крестьянского быта и помогали предкам строить прогнозы на зиму:

если с клена и березы листья опадают неравномерно — зима будет суровой;

утро выдалось сырым и туманным — осень обещает быть теплой, а снег не ляжет долго;

погода сухая — снежная зима маловероятна;

шишки на елях растут низко — морозы ударят рано, высоко — настоящие холода придут ближе к весне.

Также будущую погоду крестьяне определяли по направлению ветра. Северный предвещал скорые морозы, южный — сохранение тепла, западный сигнализировал о приближающихся дождях, а восточный сулил ясные и спокойные дни.

Ранее «Известия» рассказали, когда и как в России отмечается особый народный праздник — День Веры, Надежды, Любови.