Астролог составила гороскоп на октябрь

Астролог Светлана Кройцер составила гороскоп и рассказала «Известиям» 2 октября, что ждет представителей разных знаков зодиака в этом месяце.

Овен

В октябре у Овнов проявится особо внимательное и вежливое отношение к своим партнерам, это проявится как в романтических взаимоотношениях, так и в деловой сфере. Взгляд на мир станет более позитивным и радостным. Причиной этого будет желание быть на высоте в глазах своего близкого окружения. Препятствия на работе будут, важно не принимать решения скоропалительно. Короткие поездки на отдых, командировки, встречи с братьями и сестрами также будут в этом месяце. В области здоровья рекомендуется уделить внимание зрению, делать гимнастику для глаз.

Телец

В октябре Тельцам придется проявлять дипломатичность и гибкость в профессиональной сфере, чтобы добиться поставленных целей. В семейной жизни возможны конфликты, что повлечет за собой нервное и моральное истощение, если пустить эту сферу жизни на самотек. Финансовые инвестиции лучше отложить на более благоприятный период. Месяц хорош для завершения длительных проектов, подведения итогов, а также для конкурентной борьбы. В сфере здоровья стоит уделить внимание желудку и всему желудочно-кишечному тракту.

Близнецы

Близнецы в октябре будут пользоваться повышенным вниманием окружающих. И это неудивительно, так как они будут притягивать к себе взгляды людей по причине огромного обаяния, остроумия и дружелюбного настроя ко всем. И это не останется незамеченным. Прибыль будет приходить из нескольких источников. Родители этого знака также будут удачливы в делах. Рабочие проекты завершатся в установленный срок, но это потребует дополнительных усилий от представителей знака.

Рак

В октябре Ракам будет легко договариваться с людьми, идти на компромисс, заключать сделки. Но в личной жизни, наоборот, будут сложности с взаимопониманием, что чревато различными конфликтами. Будет много сомнений по поводу правильности выбранного пути в профессиональной области. Прийти к душевному равновесию помогут йога, занятия духовными практиками, медитация. Расходы необходимо контролировать, о крупных покупках принимать решения обдуманно.

Лев

В октябре у Львов будут наблюдаться повышенная активность, энергичность, любознательность. Им захочется расширить круг своего общения, стать значимой и яркой личностью, доминировать в отношениях, но это чревато конфликтами в отношениях, если партнеры не захотят идти на компромисс. Также Львы будут стремиться встречаться чаще с друзьями, организовывать праздники. Полезно заниматься в этот период саморазвитием, посещать тренинги, психологов.

Дева

Октябрь заставит Дев думать чаще о доходах, финансовых потоках, быть экономными. Повышенная серьезность Дев будет мешать в коммуникациях, речь будет довольно резкой, категоричной. Необходимо проявлять гибкость в отношениях, быть открытыми к новым предложениям. Месяц плодотворен для тех, чья профессиональная деятельность связана с модой, красотой, творчеством, эстетикой. Выздоровление от болезни придет к тем, кто болеет. Успешным и плодотворным будет прохождение учебных курсов, это даст больше возможностей в карьерном продвижении.

Весы

Весы в октябре будут нерешительны, во всем сомневаться, даже в близких людях, будут проявлять придирчивость в отношениях. Но в то же время будут стараться приспособиться к чужой точке зрения, что в будущем приведет к недосказанности и проблемам. Важно быть честным с самим собой. Будут как сложности в работе, так и прекрасный шанс заявить о себе как о ценном специалисте. Для поездок, путешествий месяц благоприятен. Могут быть простудные заболевания, высокая температура.

Скорпион

В октябре Скорпионов посетит большое желание предаться уединению, разобраться с внутренними проблемами и запросами. Лучше не беспокоить их какими-то глобальными энергозатратными проектами в этом месяце. Те Скорпионы, которые не хранят супружескую верность, могут столкнуться с проблемами в любовных отношениях. Необходимо всё тщательно обдумывать перед поездками или перед принятием серьезных решений в деловой сфере. При получении образования возможны помехи, ум будет блуждающим, будут полезны медитации.

Стрелец

У Стрельцов в октябре будет много общения, поездок, работы в команде. Они могут быть посредниками, медиаторами для тех, кто находится в разногласиях, конфликтах. У них будет четкое видение, как лучше разрешить тот или иной спор, тем самым помочь людям. Противники же самих Стрельцов будут побеждены, конкурентная борьба даст Стрельцам заряд бодрости и стремления достигать новых целей. Успешным и плодотворным будет прохождение учебных курсов, что даст больше возможностей в карьерном продвижении.

Козерог

В октябре Козерогам лучше всего использовать время для карьеры, проявления себя в социуме, что приведет к популярности в обществе, доверию окружающих людей и в конечном счете к достижению успеха в различных деловых переговорах и партнерстве. В путешествия лучше не отправляться, уделить время семье. Рекомендуется следить за своим питанием, не переедать, вести здоровый образ жизни. Будьте терпимее в своим близким, дайте им право на ошибку.

Водолей

Октябрь для Водолеев будет прекрасным месяцем для общения с отцом, начальством, продвижения по карьерной лестнице. В приоритете будут профессиональная реализация, продвижение в карьере, расширение компетенций. Будут как сложности в работе, так и прекрасный шанс заявить о себе как о ценном специалисте. Завершение длительных проектов принесет ощутимую прибыль. Возможно повышение температуры, рекомендуется сдать общие анализы, проверить кровь.

Рыбы

Рыбам в октябре полезно помогать другим людям повышать финансовую грамотность, а также свою квалификацию в этом вопросе, не делать ненужных долгов, осознанно относиться к финансам. В работе возможны препятствия, придирки начальства. Рекомендуется взять тайм-аут либо посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, проявить креативность в решении профессиональных задач. Могут быть судебные споры или штрафы, с властями лучше не вступать в противостояние.

