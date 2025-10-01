У задержанного за подготовку массовых убийств нашли «список недостойных»

Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России на допросе рассказал, что составил списки «достойных» и «недостойных», а другой признался, что планировал убить своего учителя биологии. Видео с допросом 1 октября было опубликовано ФСБ РФ.

«Еще вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин [жить]», — заявил молодой человек.

В этот же день сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, которые готовили массовые убийства на территории Донецка, Мариуполя, Красноярска и Орла. Отмечается, что задержания прошли в рамках профилактических мероприятий в 75 регионах страны, направленных на пресечение распространения идеологии насилия, экстремизма и суицида среди молодежи. При обысках у задержанных были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, холодное оружие, а также пропагандистские материалы украинских террористических структур.

