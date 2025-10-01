Власти Мюнхена временно приостановили Октоберфест из-за угрозы взрыва
Власти Мюнхена временно приостановили проведение Октоберфеста после получения сообщения об угрозе взрыва. Об этом 1 октября сообщила газета The Washington Post (WP).
«Правительство заявило, что угроза может быть связана со взрывом в доме на севере Мюнхена в среду, в результате которого погиб по меньшей мере один человек», — говорится в материале.
Также местная полиция сообщила о начале расследования «по всем направлениям». Отмечается, что для сотрудников фестиваля выделена специальная зона, также приняты меры защиты.
Ранее в этот день газета Bild сообщила, что в Мюнхене произошли взрывы. При этом на месте происшествия найдено тело мужчины. Вскоре после этого выяснилось, что взрыв устроил сам погибший в доме своих родителей. Далее он произвел поджог и покончил с собой.
