Путин обсудил с Совбезом вопросы повышения информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин 1 октября предложил участникам Совета безопасности России обсудить вопросы повышения информационной безопасности.
«Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности <…>, отдельные аспекты этой проблемы», — рассказал Путин.
30 сентября специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о разоблачении механизмов манипуляции информацией. По его словам, они раскрываются «шаг за шагом».
