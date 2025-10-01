В «Аэрофлоте» сообщили о работе над внедрением интернета в самолетах
Российская авиакомпания «Аэрофлот» в настоящее время активно занимается проектом интернета в самолетах. Об этом 1 октября сообщил генеральный директор и председатель правления группы «Аэрофлот» Сергей Александровский на Международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация».
Он подчеркнул, что Сеть на рейсах будет.
«У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом «на земле», — рассказал председатель правления «Аэрофлота».
Александровский 4 сентября заявил, что аэропортовые расходы на Дальнем Востоке могут вырасти до 27% от стоимости авиабилета к 2026 году по сравнению с 8% в 2024 году. По его словам, это коснулось не только «Аэрофлота», но и всех авиакомпаний, осуществляющих рейсы в этот регион.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ