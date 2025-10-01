Реклама
Мир
В NASA подтвердили досрочное возвращение CREW-11 на Землю из-за болезни космонавта
Мир
Ким Чен Ын в письме к Путину пообещал безоговорочно поддерживать Россию
Армия
ВСУ начали применять тактику роя дронов на краснолиманском направлении
Мир
Во Франции сообщили о намерении проголосовать против соглашения ЕС с MERCOSUR
Происшествия
В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры
Мир
Трамп и Стармер по телефону обсудили сдерживание России на Крайнем Севере
Общество
В России назвали сумму взысканий штрафов ГАИ в 2025 году
Мир
AP сообщило о встрече советников Трампа с посланниками Дании и Гренландии
Мир
В ООН пожелали привлечь к ответственности виновников смерти женщины в США
Спорт
На 74-м году жизни умерла латвийская баскетболистка Ульяна Семенова
Общество
Синоптики спрогнозировали температуру до –11 градусов и снег в Москве 9 января
Мир
Дипслужба ЕС не смогла перечислить якобы атакованные Россией 19 стран
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Общество
МВД РФ с 20 января отменит выезд детей по свидетельству о рождении
Мир
Трамп намерен заключить новое соглашение по истечении ДСНВ
Мир
На Украине школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение
Мир
Трамп сообщил о «больших проблемах» на Кубе

В «Аэрофлоте» сообщили о работе над внедрением интернета в самолетах

Александровский: в самолетах «Аэрофлота» будет интернет
Фото: Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru
Российская авиакомпания «Аэрофлот» в настоящее время активно занимается проектом интернета в самолетах. Об этом 1 октября сообщил генеральный директор и председатель правления группы «Аэрофлот» Сергей Александровский на Международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация».

Он подчеркнул, что Сеть на рейсах будет.

«У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом «на земле», — рассказал председатель правления «Аэрофлота».

IT на взлет: на российский софт перешли более 60 аэропортов
Отечественное ПО внедряется в системы регистрации и выходов на посадку, поиска багажа и бронирования билетов

Александровский 4 сентября заявил, что аэропортовые расходы на Дальнем Востоке могут вырасти до 27% от стоимости авиабилета к 2026 году по сравнению с 8% в 2024 году. По его словам, это коснулось не только «Аэрофлота», но и всех авиакомпаний, осуществляющих рейсы в этот регион.

