Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год
Сюжет:

Россиян ждет рабочая суббота в начале ноября

Депутат Бессараб: россияне будут работать в субботу, 1 ноября
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября. Об этом 2 октября заявила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час в зависимости от продолжительности смены сотрудника.

«У нас будет достаточно сбалансированный производственный календарь, при этом мы будем отдыхать достаточно долго в период именно новогодних каникул. Начинаем мы 31 декабря новогодние каникулы. Праздничные дни, выпадающие на выходные, как раз переносятся на иные дни», — сказала депутат.

Бессараб рассказала, что в 2026 году россияне будут отдыхать 23 февраля, поскольку этот день выпадает на понедельник. Женский день, 8 Марта, будет в воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта. Майские праздники подарят россиянам отдых с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

«12 июня — праздничный день, и в этот день также предусмотрены три выходных. 4 ноября будет еще один выходной день, а 31 декабря 2026 года снова будет выходным», — добавила эксперт, заверив, что календарь сбалансирован и хорошо распределен.

Производственный календарь: как работаем и отдыхаем в 2026 году
Самым выгодным для отпуска оказался один летний месяц

Ранее, 30 сентября, Бессараб заявила, что инициатива сделать 31 декабря постоянным выходным днем является логичной и позволит гражданам заранее строить планы накануне Нового года. Она напомнила, что подобную идею ранее поддерживал президент России Владимир Путин.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026