Россиян ждет рабочая суббота в начале ноября

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября. Об этом 2 октября заявила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час в зависимости от продолжительности смены сотрудника.

«У нас будет достаточно сбалансированный производственный календарь, при этом мы будем отдыхать достаточно долго в период именно новогодних каникул. Начинаем мы 31 декабря новогодние каникулы. Праздничные дни, выпадающие на выходные, как раз переносятся на иные дни», — сказала депутат.

Бессараб рассказала, что в 2026 году россияне будут отдыхать 23 февраля, поскольку этот день выпадает на понедельник. Женский день, 8 Марта, будет в воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта. Майские праздники подарят россиянам отдых с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

«12 июня — праздничный день, и в этот день также предусмотрены три выходных. 4 ноября будет еще один выходной день, а 31 декабря 2026 года снова будет выходным», — добавила эксперт, заверив, что календарь сбалансирован и хорошо распределен.

Ранее, 30 сентября, Бессараб заявила, что инициатива сделать 31 декабря постоянным выходным днем является логичной и позволит гражданам заранее строить планы накануне Нового года. Она напомнила, что подобную идею ранее поддерживал президент России Владимир Путин.

