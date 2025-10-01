В Кремле указали на множество провокаций Европы в Балтийском море
Европейские страны препятствуют судоходству в Балтийском море, совершая множество провокаций. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
«В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства, предпринимают очень много провокационных действий, которые с нашей точки зрения абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства. Иногда это заставляет наши вооруженные силы принимать меры, призывающие к порядку», — сказал он.
Песков также отметил, что Кремль не располагает никакой информацией относительно судна.
Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».
По мнению американского политического аналитика Джеймса Джатраса, задержание нефтетанкера Boracay во Франции является попыткой властей этой страны переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию. Эксперт отметил, что речь не только о Франции, но и о Великобритании. При этом, добавил он, вскоре это станет актуально и для Германии.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ