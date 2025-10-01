У России нет возможности организовать встречу с Украиной, так как Киев не спешит. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Россия предпочитает укреплять Вооруженные силы, оставаясь при этом сторонником мира и открытой для решения проблем, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов. Однако на данный момент в переговорном процессе возникла пауза.

«К сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложения о создании трех рабочих групп», — рассказал Песков.

30 сентября посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что власти Украины занимаются операциями под чужим флагом и «перебежчиков», которые готовы обвинить в якобы преступлениях Россию. По его словам, киевский режим также может прибегнуть к использованию военно-технических средств для создания угроз и давления на Евросоюз (ЕС).

