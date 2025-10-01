В Москве на Кольцевой линии остановили движение поездов из-за человека на путях
На Кольцевой линии Москвы временно остановили движение по часовой стрелке из-за человека на путях. Об этом 1 октября сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На Кольцевой линии (5) нет движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
В ведомстве призвали пассажиров пользоваться поездами, курсирующими против часовой стрелки, а также Большой кольцевой и радиальными линиями. Позднее движение было восстановлено.
Ранее, 18 сентября, на восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позднее движение поездов вернулось в график.
