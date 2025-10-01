Актерский состав «Буратино» пополнился новыми звездными фамилиями

Актерский состав кинокартины «Буратино» режиссера Игоря Волошина пополнился новыми звездными фамилиями: Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучат в самой ожидаемой сказке нового года трех тараканов.

Тараканы Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло — оригинальные анимационные персонажи из сценария старой новой сказки, написанного Андреем Золотаревым, Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой. Они станут проводниками в историю Буратино, которого они знают с момента появления героя на свет.

Ваня Дмитриенко стал самым молодым и модным тараканом Джованни.

«Мне было интересно работать над персонажем и с самим фильмом. К этому всё располагает. Это большое классное кино, в котором так много юмора и любви, и одновременно потрясающая сказка, где каждый найдет что-то для себя. Новый «Буратино» получился масштабным, ярким и волшебным. Надо признать, я ощущаю большую ответственность перед будущими зрителями. Мой герой Джованни, по-русски получается Иван, — таракан. И в этом много иронии и самоиронии, ведь в этой сказке тараканы — классные, веселые и положительные герои. У меня даже нежность какая-то появилась к этим существам из-за Джованни. Он такой милый, что невозможно не полюбить его. Боюсь, что мои родные не оценят моей привязанности, — отметил Дмитриенко.

Комик и ведущий Антон Шастун подарил свой голос и характер тезке — таракану Антону, случайно попавшему в Италию, но не забывшему своих корней.

«Я озвучиваю потрясающего персонажа. Он настоящий крутой мужичок! Его зовут Антон. Это важный герой, на нем держится и завязка сюжета, и юмор. Никогда бы не подумал, что тараканы такие классные! А, кстати, да, Антон — это таракан. То, насколько тщательно проработан персонаж, как все относятся к фильму, поразительно. Режиссер Игорь Волошин записал видео специально в помощь озвучантам, где показал, как именно должны говорить герои, что делать, какие они. Я уже озвучивал до этого мультфильмы, а вот в фильмах такого уровня я впервые. Мне очень понравилось. Надеюсь, что не в последний раз сотрудничаем», — сказал Шастун.

Кроме того, самого взрослого и мудрого таракана Алессандро озвучит ученый и ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

Сказка «Буратино» выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года — спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино».

Нового Буратино воплотит в кино юная звезда российского кино Виталия Корниенко при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture), папу Карло играет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро стал Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев.

В образе главного злодея Карабаса выступает Фёдор Бондарчук, а его сообщник Дуремар — Лев Зулькарнаев.

Режиссер нового «Буратино» — Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Повелитель ветра»), оператор — Максим Жуков, получивший в этом году премию Российской академии кинематографических искусств «НИКА» за лучшую операторскую работу за картину «Мастер и Маргарита».

В картине также прозвучат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Кроме того, он работает и над музыкальным оформлением нового «Буратино».

Новый «Буратино» создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен легендарным советским телефильмом.

12 сентября в Санкт-Петербурге завершился международный контент-форум, на котором в том числе представили фильм «Буратино». Тогда генеральный продюсер фильма Михаил Врубель отметил, что музыка Алексея Рыбникова, ставшая символом этой картины, остается знакомой каждому поколению зрителей.

