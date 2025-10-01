Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Актерский состав «Буратино» пополнился новыми звездными фамилиями

0
EN
Фото: НМГ Кинопрокат
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Актерский состав кинокартины «Буратино» режиссера Игоря Волошина пополнился новыми звездными фамилиями: Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучат в самой ожидаемой сказке нового года трех тараканов.

Тараканы Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло — оригинальные анимационные персонажи из сценария старой новой сказки, написанного Андреем Золотаревым, Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой. Они станут проводниками в историю Буратино, которого они знают с момента появления героя на свет.

Ваня Дмитриенко стал самым молодым и модным тараканом Джованни.

«Мне было интересно работать над персонажем и с самим фильмом. К этому всё располагает. Это большое классное кино, в котором так много юмора и любви, и одновременно потрясающая сказка, где каждый найдет что-то для себя. Новый «Буратино» получился масштабным, ярким и волшебным. Надо признать, я ощущаю большую ответственность перед будущими зрителями. Мой герой Джованни, по-русски получается Иван, — таракан. И в этом много иронии и самоиронии, ведь в этой сказке тараканы — классные, веселые и положительные герои. У меня даже нежность какая-то появилась к этим существам из-за Джованни. Он такой милый, что невозможно не полюбить его. Боюсь, что мои родные не оценят моей привязанности, — отметил Дмитриенко.

Комик и ведущий Антон Шастун подарил свой голос и характер тезке — таракану Антону, случайно попавшему в Италию, но не забывшему своих корней.

«Я озвучиваю потрясающего персонажа. Он настоящий крутой мужичок! Его зовут Антон. Это важный герой, на нем держится и завязка сюжета, и юмор. Никогда бы не подумал, что тараканы такие классные! А, кстати, да, Антон — это таракан. То, насколько тщательно проработан персонаж, как все относятся к фильму, поразительно. Режиссер Игорь Волошин записал видео специально в помощь озвучантам, где показал, как именно должны говорить герои, что делать, какие они. Я уже озвучивал до этого мультфильмы, а вот в фильмах такого уровня я впервые. Мне очень понравилось. Надеюсь, что не в последний раз сотрудничаем», — сказал Шастун.

Кроме того, самого взрослого и мудрого таракана Алессандро озвучит ученый и ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

Сказка «Буратино» выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года — спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино».

Нового Буратино воплотит в кино юная звезда российского кино Виталия Корниенко при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture), папу Карло играет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро стал Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев.

В образе главного злодея Карабаса выступает Фёдор Бондарчук, а его сообщник Дуремар — Лев Зулькарнаев.

Режиссер нового «Буратино» — Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Повелитель ветра»), оператор — Максим Жуков, получивший в этом году премию Российской академии кинематографических искусств «НИКА» за лучшую операторскую работу за картину «Мастер и Маргарита».

В картине также прозвучат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Кроме того, он работает и над музыкальным оформлением нового «Буратино».

Новый «Буратино» создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен легендарным советским телефильмом.

Его повсюду узнают: вышел новый трейлер «Буратино»
В нем больше графики, чем в первом, и больше сцен с главным героем

12 сентября в Санкт-Петербурге завершился международный контент-форум, на котором в том числе представили фильм «Буратино». Тогда генеральный продюсер фильма Михаил Врубель отметил, что музыка Алексея Рыбникова, ставшая символом этой картины, остается знакомой каждому поколению зрителей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026