Захарова посоветовала Навроцкому сходить в церковь из-за «общения с духами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 октября посоветовала президенту Польши Каролю Навроцкому сходить в церковь из-за его заявлений об общении с «духом Пилсудского».

«Извините, пожалуйста, в церковь ему (Навроцкому. — Ред.) надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят», — сказала она в эфире «Радио Sputnik».

Захарова отметила, что в жизни люди проходят разные стадии духовного развития и испытывают различный религиозный опыт. Однако в случае Навроцкого она указала на связь общения с духом и возможным приемом неких препаратов.

«Никакое общение с духом Пилсудского ни в одной из парадигм не является нормальным. Не является адекватным», — заключила представитель российского МИДа.

Накануне Навроцкий заявил, что почти ежедневно обсуждает ключевые вопросы с духом Юзефа Пилсудского, известного польского государственного деятеля прошлого века. По словам президента, Пилсудский сохраняет свои прежние взгляды. Тогда Захарова заявила, что «не за горами приход Сусанина».

До этого, 23 сентября, телеканал RMF24 сообщил, что кадры с употреблением Навроцким некоего вещества вызвали бурную реакцию в социальных сетях, пользователи которых усомнились в правильности участия польского лидера в таких мероприятиях, как ГА ООН. Уточнялось, что человеком, который дал Навроцкому препарат, был 22-летний Якуб Наставный, который помогал президенту с проведением предвыборной кампании.

Позднее, 24 сентября, врач-нарколог Василий Шуров заявил, что у Навроцкого может быть сильная зависимость от никотина. Сам Навроцкий отметил, что не видит ничего плохого в своей привычке.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ