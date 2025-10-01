Утечки как на ладони: контроль за системой отопления переводят в цифровой формат

В Новосибирске запущен в работу новый диспетчерский центр тепловых сетей Сибирской генерирующей компании — основного поставщика тепла в городе-миллионнике. В компании отмечают, что благодаря цифровому контролю и оперативным данным о работе оборудования удалось сократить время реагирования на аварии более чем вдвое и сэкономить ресурс. Как компания-концессионер переводит контроль за сетями в «цифру» — в материале «Известий».

Цифровой след утечек

Разработкой системы цифрового контроля за работой оборудования СГК занималась несколько лет. Специалистам компании удалось самим разработать и внедрить систему с использованием отечественных компонентов. По словам генерального директора АО «СГК-Новосибирск» Дмитрия Перязева, в эксплуатации российская разработка показала себя гораздо лучше зарубежных аналогов.

Дефекты на сетях отслеживают акустические датчики и ультразвуковые расходомеры. Тепловые камеры оборудованы датчиками, которые реагируют на попадание воды и ее температуру, поэтому информацию об утечках диспетчеры получают еще до того, как вода выступит на поверхность.

За два года такими датчиками были оборудованы 183 теплокамеры, в следующем году планируется оборудовать еще 56.

Внедрение онлайн-мониторинга уже показало свои результаты: проект позволил вдвое сократить сроки реагирования на возникновение дефектов.

Также удалось достичь снижения потерь ресурса. С ноября 2024 года по май 2025 утечки теплоносителя уменьшились на 44,5 тыс. куб. м., а тепловой энергии — на 2 226 Гкал.

— Как минимум это поможет нам существенно сократить время на определение места дефекта и его устранение, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов, посетивший новый диспетчерский центр.

Разделение контуров теплоснабжения

Особое внимание было уделено левобережью Новосибирска, где случались крупные массовые отключения. Осложнял ситуацию и тот факт, что все теплоснабжение левого берега — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и районная котельная — объединены в одну сеть, и при крупном дефекте ухудшалось качество теплоснабжения всего этого большого контура, то есть значительной части домов.

Поэтому на левом берегу помимо масштабной замены труб, установки датчиков велась работа по разделению зон ТЭЦ. Для этого была увеличена пропускная способность перекачивающей насосной станции ПНС-2, создан узел подпитки между зонами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, который обеспечит работу систем теплоснабжения в случае утечки. Порядка 20 тепловых камер левобережья были оснащены запорной арматурой с гидравлическим приводом, который, в отличие от электрического, срабатывает даже в случае затопления.

— Весной, при завершении отопительного периода, мы попробовали схему работы этого узла и убедились, что это мероприятие себя оправдывает, — рассказал Дмитрий Перязев журналистам на открытии диспетчерского центра.

Программа «Надежный левый берег» завершена, и теперь СГК намерена обратить более пристальное внимание на правобережье Новосибирска.

Продолжить обновление

В новосибирском подразделении СГК отмечают, что в ближайшие пять лет планируют сохранять объемы перекладки тепловых сетей в городе и продолжать развивать систему удаленного контроля, которая не только сокращает сроки устранения нештатных ситуаций, но и помогает продлить срок эксплуатации оборудования.

В настоящее время компания работает по принципу опережающих инвестиций, и это дало свои плоды: за время действия инвестпрограммы компании и концессионного соглашения удалось сократить износ магистральных теплосетей на 13%.

Общие вложения СГК в теплосетевой комплекс Новосибирска за 2022–2025 годы составили свыше 27 млрд рублей. Это позволило заменить, отремонтировать и построить суммарно свыше 230 км новых теплосетей, модернизировать 278 центральных тепловых пунктов и четыре насосные станции.