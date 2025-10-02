Реклама
Профессор отметил риск болезни Альцгеймера при накоплении жира в клетках мозга

Профессор Чопра: накопление жира в клетках мозга развивает болезнь Альцгеймера
Долгое время считалось, что жиры в мозге не связаны с нейродегенеративными заболеваниями, однако ученые из Университета Пердью в Индиане опровергают данный подход. Согласно исследованию, накопление жира в клетках мозга может поспособствовать развитию болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал ScienceNet.

До сих пор большинство препаратов для лечения болезни Альцгеймера разрабатывались с акцентом на патологические признаки заболевания — отложение бета-амилоида и тау-белков. Команда из Университета Пердью сосредоточилась на клетках, насыщенных липидами, которые образуются в зонах повреждения мозга.

«Мы считаем, что прямое воздействие на бляшки или клубки не решает проблему, нам необходимо восстановить функцию иммунных клеток мозга. Мы обнаружили, что уменьшение накопления жира в пораженном мозге имеет ключевое значение, поскольку накопление жира мешает иммунной системе выполнять свою работу и поддерживать баланс. Воздействуя на эти пути, мы можем восстановить функцию иммунных клеток, таких как микроглия, для борьбы с болезнями и поддержания баланса в мозге», — отметил профессор Университета Пердью Гаурав Чопра.

По его словам, ученые полагают, что липидные молекулы в клетках являются одним из основных факторов нейровоспаления, приводящего к различным патологиям, связанным с таким воспалительным повреждением мозга, как старение и болезнь Альцгеймера. При этом Чопра уточнил, что специфический состав бляшек способен определять различные заболевания мозга.

«Новые лекарства от болезни Альцгеймера устраняют причину патологии»
Ученый-психиатр Ольга Карпенко — о лечении деменции и влиянии современных технологий на психологию человека

Профессор подчеркнул, что исследователи смогли доказать прямое влияние бета-амилоидов на образование жиров в микроглии. Он отметил, что липидные отложения способствуют нарушению работы клеток — они перестают удалять бета-амилоид и теряют защитные функции.

«Мы обнаружили, что воздействие на фермент, синтезирующий жир путем его удаления или деградации, восстанавливает изначальную функцию микроглии — борьбу с болезнями и поддержание гомеостаза мозга», — добавил Чопра.

Соавтор исследования Прия Пракаш подчеркнула, что данное открытие демонстрирует влияние токсичных белковых бляшек на образование и метаболизм липидов в микроглии мозга при болезни Альцгеймера. По ее словам, труд также открывает новые возможности для целенаправленного воздействия на липиды и сигнальные пути в иммунных клетках мозга для восстановления их функций и борьбы с различными заболеваниями.

Ранее, 28 сентября, журнал Nature сообщил о способности замены микроглии стать эффективным методом лечения болезни Альцгеймера и иных заболеваний мозга. Отмечалось, что данная процедура также проблематична, поскольку обычно врачи заменяют иммунные клетки с помощью трансплантации костного мозга, что дает новый запас стволовых клеток, закрепляющихся в нем и дающих начало многим иммунным клеткам.

