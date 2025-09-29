В России готовятся запустить страхование от утечек персональных данных

В России хотят ввести гарантированные выплаты жертвам утечек персональных данных. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) предложили обязать операторов таких данных страховать риски либо формировать специальный фонд для выплат. Нарушения может фиксировать Роскомнадзор, страховщики — уведомлять граждан, а те смогут подавать заявки на компенсацию через «Госуслуги». Союз уже направил письмо с таким предложением в Совет Федерации на имя сенатора Артема Шейкина, сообщили «Известиям» в организации.

«Страхование ответственности операторов персональных данных может заработать уже в 2026 году», — сообщил «Известиям» глава ВСС Евгений Уфимцев.

В «СберСтраховании» отметили, что готовы предложить клиентам такой полис.

«Запустить продукт можно в течение трех-шести месяцев после внесения изменений в законодательство», — сообщил директор по рискам компании Владимир Новиков.

Он считает, что жертвы утечек должны получать компенсации в обязательном порядке. На старте выплаты могут составить 1–5 тыс. рублей, однако нужно предусмотреть возможность увеличения компенсации.

Сейчас компенсацию через суд получают лишь десятки человек из миллионов пострадавших, чаще всего не более 5 тыс. рублей.

В Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что готовы рассмотреть инициативу после поступления в виде проекта нормативного акта. По данным ведомства, за январь–август 2025 года зафиксировано 103 утечки данных (50,9 млн записей). За аналогичный период прошлого года их было 64 (однако на 105 млн записей).

